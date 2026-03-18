Sergio Sayas desvela el papel del PSOE en Navarra para que terroristas den clases a niños: "El mayor éxito de Bildu"

El diputado del Partido Popular, Sergio Sayas, ha cargado duramente contra el Gobierno por su relación con EH Bildu, al que acusa de marcar la agenda política en España.

Sayas ha afirmado en La noche de Cuesta que la situación actual responde a una estrategia conocida: "Hoy quien está mandando en España es Bildu", ha asegurado, denunciando que el Partido Socialista actúa bajo "un sometimiento permanente en el que acepta cualquier cosa a cambio de poder".

Críticas por el papel de antiguos terroristas

El diputado popular ha puesto como ejemplo la presencia de exmiembros de organizaciones terroristas en ámbitos educativos. "En Tudela hay un terrorista dando clase de ética a los niños", ha denunciado, calificándolo como "una auténtica vergüenza".

Según sus palabras, este tipo de situaciones evidencian la cesión del Gobierno: "Que el Partido Socialista no haya votado algo de puro sentido común demuestra hasta qué punto vive sometido a la apuesta proetarra".

Una estrategia "persistente"

Sayas ha defendido que Bildu mantiene una hoja de ruta clara desde hace años. "Ha sabido perfectamente en cada momento lo que quería y ha sido persistente hasta encontrar el momento", ha explicado.

En este sentido, ha señalado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "No ha podido encontrar ni un momento mejor ni alguien con tan pocos escrúpulos". Según el diputado, esta situación se traduce en decisiones concretas: "Estamos viendo salir de las cárceles a terroristas y que puedan dar clase como si fuese algo normal".

Política lingüística y "blanqueamiento"

El parlamentario también ha criticado la política lingüística impulsada en algunas comunidades, asegurando que responde a fines ideológicos. De hecho, el Gobierno de Navarra, liderado por María Chivite, ha autorizado a cuatro colegios a eliminar el programa de enseñanza en inglés (PAI) para reforzar el modelo educativo en euskera, cediendo a presiones políticas y de algunas familias.

"La lengua no ha sido un fin, ha sido un instrumento para construir una sociedad independentista", ha afirmado. Además, ha advertido de una convergencia entre el PSOE y Bildu: "Hay cosas en las que el PSOE y Bildu ya son indistinguibles".

De cara al futuro, Sayas ha alertado del impacto a largo plazo de estas políticas. "De lo que más nos va a costar levantarnos es de la miseria ética que han introducido en la política", ha señalado.

En su opinión, el principal logro de Bildu ha sido reputacional: "El mayor éxito que ha tenido es el blanqueamiento, ser considerado una fuerza política humana".

Llamamiento a la esperanza

A pesar de todo, el diputado popular ha apelado a la evolución electoral reciente como motivo de optimismo: "Hay mucha más gente que quiere construir un país unido que un país basado en el odio".

Asimismo, ha señalado un cambio en el panorama político: "La izquierda más radical está desapareciendo de los parlamentos porque la ha adoptado el Partido Socialista".