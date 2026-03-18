Los expertos claman ante la falta de inversión de Puente en las carreteras: "Tenemos 13.000 millones de déficit"

El presidente de ACEX, Federico Soria, ha advertido del deterioro de la red viaria española y de la falta de inversión en su mantenimiento, señalando que la situación actual puede tener consecuencias directas en la seguridad.

Soria ha reconocido en La noche de Cuesta que la situación de las carreteras "no es mejor" que la del ferrocarril, subrayando que España cuenta con un patrimonio histórico de infraestructuras que no se está cuidando adecuadamente. "Tenemos la responsabilidad de mantenerlo y, desgraciadamente, no se invierte lo que hace falta".

Años de infrafinanciación

El presidente de ACEX ha explicado que el problema no es reciente, sino estructural: "Llevamos sin invertir lo que hace falta varios años, bastantes años", ha señalado, recordando que tras la crisis de 2009 la inversión cayó de forma notable y no se ha recuperado desde entonces.

Según ha detallado, el nivel de inversión actual sigue siendo insuficiente: "Pensamos que hay que invertir 2.000 millones de euros anuales y este último año hemos invertido 1.500", aunque ha advertido de que durante años la cifra ha sido aún menor: "Hemos estado invirtiendo por debajo de 1.000 millones varios años".

Esta falta de inversión ha generado un importante desfase económico: "El déficit acumulado se ha cifrado en unos 13.000 millones", ha explicado, en referencia al conjunto de las carreteras del país.

Preocupación por los nuevos contratos

Soria ha mostrado también su preocupación por los cambios en los criterios de adjudicación impulsados por el Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente. "Han decidido que solo sea parte económica", ha afirmado sobre los nuevos pliegos de conservación, eliminando el peso de los criterios técnicos. En su opinión, esto supondrá una carrera a la baja: "Es al más barato".

Además, ha advertido de que esta estrategia puede tener consecuencias negativas: "Ya sabemos que al final lo barato sale caro".

Menos calidad y más riesgos

El presidente de ACEX ha alertado de que la falta de exigencias técnicas afectará directamente a la calidad de las carreteras. "No nos van a pedir cosas de ese tipo", ha señalado en referencia a soluciones como los firmes drenantes que mejoran la seguridad en condiciones de lluvia. "Te piden cantidad".

A su juicio, el deterioro de las vías implica múltiples riesgos: "Supone un riesgo para la seguridad vial, incomodidad para los usuarios y un mayor coste de transporte".

Soria ha advertido de que la tendencia a priorizar únicamente el precio en los contratos públicos tendrá efectos negativos: "Se va a métodos sencillos, que es solo valorar el precio, y eso va a traer más problemas".

En este sentido, ha destacado que esta preocupación no es exclusiva del sector empresarial: "No solo no estamos de acuerdo las empresas, tampoco los sindicatos".

Limitaciones y advertencias en carretera

Por último, Soria ha explicado cómo la falta de actuación obliga a tomar medidas provisionales en la red viaria: "Cuando un tramo está mal hay que limitar la velocidad o poner avisos", ha señalado.

Una situación que, según ha reconocido, no es deseable, pero resulta inevitable ante el deterioro de las infraestructuras: "No nos gusta a nadie, pero es así", ha zanjado.