Espinosa de los Monteros: "Montar un partido intervencionista y estatalista no era la idea"

El ex portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha defendido la necesidad de convocar un congreso ideológico en el partido para debatir su rumbo actual, en medio de la polémica interna.

Espinosa de los Monteros ha denunciado en La noche de Cuesta el clima interno en la formación liderada por Santiago Abascal: "El problema es cuando todo lo que dices, si no reproduce milimétricamente lo que te han dicho que tienes que decir, ya se considera una traición", ha afirmado, criticando además los ataques personales: "Se pone a funcionar la máquina del fango para insultar y atacar a quien no sigue esa consigna".

El exdirigente ha explicado que su iniciativa busca abrir un debate interno sobre la evolución del partido. "El partido está mutando, está cambiando, y ese cambio habría que consultarlo o debatirlo con los afiliados", ha señalado.

Espinosa ha subrayado que no cuestiona el liderazgo actual, sino la falta de debate: "Lo que estamos diciendo es que hagamos un congreso ideológico, que no se ha hecho nunca".

En este sentido, ha insistido en que la intención es discutir tanto el rumbo político como el funcionamiento interno: "Cómo se puede estar utilizando recursos del partido para atacar a militantes o a otros cargos".

Críticas al clima interno

El exportavoz ha lamentado la respuesta recibida por parte de la dirección y de sectores afines. "Hay una cierta tendencia a considerar toda propuesta como una traición", ha denunciado.

Asimismo, ha reconocido haber sido objeto de ataques: "Se te echará encima como si hubieras citado la letra tabú", ha señalado en relación con quienes plantean discrepancias internas.

Giro ideológico del partido

Espinosa de los Monteros ha advertido de un cambio en el posicionamiento político de Vox. "Se quieren posicionar en un mercado político de partidos estatalistas y no liberales", ha afirmado. "Montar un partido intervencionista, estatalista, y por cierto con poca democracia interna, no era la idea", ha añadido, alertando de la incorporación de perfiles ajenos al proyecto inicial: "Se está trayendo al partido a gente que proviene de la izquierda".

En este contexto, ha mostrado su preocupación por determinadas propuestas: "Más Madrid ha llegado a quejarse de que le estamos copiando el programa en materia de vivienda". A su juicio, este giro supone una desviación respecto a los principios fundacionales: "Esto no es el partido que habíamos venido a montar".

Pactos con el PP

En relación con la posibilidad de acuerdos con el Partido Popular en las elecciones de Extremadura, Aragón y Castilla y León, Espinosa de los Monteros ha defendido una posición pragmática, aunque exigente.

"Decir que no vas a pactar nunca y luego hacerlo no es coherente", ha afirmado, criticando la estrategia que ha estado siguiendo el partido en los últimos meses.

No obstante, ha advertido de la necesidad de garantías: "La historia del PP es la de firmar cosas que luego no se cumplen", por lo que ha reclamado concreción en los acuerdos: "Vamos a poner plazos, cuándo, dónde y cómo".

En su opinión, cualquier pacto debería reflejar el peso de cada partido: "Vox tendrá derecho a un tercio de la legislación que se apruebe", ha señalado.

Defensa del libre mercado

Por último, Espinosa de los Monteros ha reivindicado la necesidad de mantener los principios económicos originales del partido: "Los que entendemos que el libre mercado crea valor entendemos que se tiene que competir en igualdad de condiciones".

En este sentido, ha defendido la protección frente a la competencia desleal: "Si un producto está sujeto a una normativa exigente, no se debería permitir la entrada de otros que no la cumplen".