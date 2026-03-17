Un exdirigente socialista avisa a Sánchez tras los batacazos electorales: "Tiene que valorar si espanta a los votantes"

El exdiputado del PSOE y miembro de la Asociación para el consenso social y la democracia, Juan Antonio Ruiz Castillo, ha criticado con dureza la estrategia política del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusa de alejar a los votantes y consolidar un control férreo dentro del partido.
En La noche de Cuesta, Ruiz Castillo ha asegurado que el principal problema del líder socialista es su impacto electoral: "Cada vez que hay una convocatoria electoral espanta a los votantes y sirve como ‘espantavoto’", ha afirmado, subrayando que los resultados son "palo tras palo".
"Un poder omnímodo" dentro del PSOE
El exdiputado ha advertido de un clima de miedo dentro del partido que dificulta cualquier contestación interna. "Hay un temor clarísimo al sanchismo, el que no se pliega, el que no obedece, el que no se pone de rodillas, sabe que no tiene ningún futuro", ha señalado.
A su juicio, esta situación explica la ausencia de críticas abiertas: "Hace muy difícil el levantamiento porque está mucho mejor en el despacho, con un buen salario y con el futuro medianamente organizado".
Ruiz Castillo ha ido más allá al definir el liderazgo de Sánchez: "Es un poder omnímodo", ha dicho, recordando que ya hace años lo calificó de "autócrata". En este sentido, ha denunciado que se trata de "un señor que gobierna sin el Parlamento y muchas veces contra el Parlamento".
Críticas a la dirección socialista
El exdiputado también ha cuestionado la falta de autocrítica dentro del partido tras los últimos resultados electorales. "Los que no se han enterado de nada son los que siguen a Pedro Sánchez", ha afirmado.
En su opinión, la dirección socialista mantiene su posición por interés personal: "Están mucho mejor donde están porque saben que fuera hace mucho frío".
Asimismo, ha defendido la legitimidad del Partido Popular para alcanzar acuerdos con Vox, criticando al PSOE por cuestionarlo: "El Partido Popular tiene tanta legitimidad o mucha más que el Partido Socialista para pactar con Vox".
Sobre las tensiones en el bloque de la izquierda, Ruiz Castillo ha descartado una ruptura real entre el PSOE y sus socios, como Sumar. "Mientras haya sillones, no hay fisura, nada más que de desahogo", ha afirmado, restando importancia a las críticas internas. En su opinión, estas discrepancias responden más a intereses personales que políticos: "Habrá fisuras, habrá whatsapp, yo creo que es puro ‘peliculeo’".
"Credibilidad cero" para el PSOE
El exdiputado ha advertido además del desgaste que, a su juicio, está sufriendo el socialismo español. "Va a dejar este país, por lo que tiene que ver al Partido Socialista, como un desierto. Credibilidad cero", ha señalado.
En esta línea, ha insistido en el impacto electoral de la estrategia del Gobierno: "Vamos a terminar espantando a cualquier votante que se nos arrime".
Críticas a Yolanda Díaz
Ruiz Castillo también ha cargado contra la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, cuestionando su actuación viajando a los Oscar en business con un billete que costó más de 7.000 euros a los españoles. "Desde hace mucho tiempo esta señora no me convence de nada", ha afirmado, criticando determinadas actuaciones públicas. A su juicio, este tipo de comportamientos reflejan una desconexión con la ciudadanía: "Es tomar por idiotas a los ciudadanos".
En su opinión, esta dinámica no hace sino agravar la situación electoral de la izquierda: "Lo único que sirve es para espantar votos que podrían ir perfectamente a la izquierda".
