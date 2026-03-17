El "problema" por el que Vox no llega a acuerdos con el PP y que podría provocar su desaparición: "Le pasó a Ciudadanos"

El politólogo y director de asuntos públicos de Atrevia, Manuel Mostaza, ha analizado la relación entre el Partido Popular y Vox, así como el comportamiento de sus votantes, advirtiendo de los riesgos electorales derivados de la falta de coherencia política.

En La noche de Cuesta, Mostaza ha señalado que existe una importante coincidencia programática entre ambos partidos. "Una parte importante de los votantes de Vox coincide con los aspectos programáticos más relevantes del Partido Popular. No tengo ninguna duda", ha afirmado.

Estrategias distintas dentro del mismo espacio político

El analista ha explicado que las tensiones entre ambas formaciones no responden tanto a sus votantes como a las decisiones estratégicas de sus direcciones.

"Los partidos tienen estrategias diferentes y esto es legítimo", ha señalado, añadiendo que Vox ha cambiado su posicionamiento con el tiempo. "Al principio parecía que era complementar al Partido Popular y ha habido un momento en el que han pensado que pueden llegar a sustituirlo".

En este sentido, Mostaza ha recordado precedentes similares en la política española. "Esto ya le pasó a Ciudadanos con el PP y le pasó en su momento a Podemos con el Partido Socialista", ha indicado, advirtiendo de las consecuencias de ese tipo de estrategias: "La dirigencia de Vox debería ser consciente de cómo terminó Ciudadanos y cómo terminó Podemos cuando intentas echar el órdago a la grande".

Competencia por el mismo electorado

El politólogo ha subrayado que la competencia entre PP y Vox se produce sobre el mismo espacio electoral, lo que dificulta una convivencia estable.

"Cuando tú compites por el mismo caladero de voto, la situación de estabilidad no suele durar mucho", ha explicado. Según ha indicado, el escenario actual –con porcentajes similares para ambos partidos– es difícil de mantener en el tiempo.

"Lo normal es que el Partido Popular arrincone y deje a Vox en minoría o es posible que al final Vox sobrepase al Partido Popular", ha afirmado.

A su juicio, esta competencia obliga a ambas formaciones a gestionar cuidadosamente su relación: "Nunca son relaciones cómodas".

El riesgo de la "inutilidad" del voto

Mostaza ha advertido de uno de los principales peligros para Vox: que sus votantes perciban que su voto no tiene un efecto claro.

"En el momento en que el común de los votantes no entiende muy bien para qué sirve el voto, el votante enseguida castiga esta sensación de inutilidad", ha señalado.

En ese contexto, ha explicado cuáles pueden ser las consecuencias: "Si no sé para qué sirve mi voto, pues entonces o no voto o vuelvo a votar al partido al que votaba".

Por ello, ha insistido en la importancia de la coherencia política: "Si el electorado deja de entender para qué sirve su voto, es complicado que te sigan votando y es complicado que sigas creciendo".

Un escenario político atípico

Pese a todo, Mostaza ha señalado que el caso español presenta características particulares respecto a otros países europeos. "España es una excepción, porque la derecha está creciendo, pero no a costa del centro-derecha, que es lo que ha pasado en toda Europa", ha explicado.

En este sentido, ha concluido que el actual escenario político es difícil de prever: "Estamos ante un escenario un poco inédito, que yo tampoco me atrevería a pronosticar cómo puede avanzar a corto o medio plazo".