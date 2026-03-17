Andalucía estalla contra el Gobierno por el desastre del AVE a Málaga: "Es un daño económico brutal"

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha cargado contra el Gobierno por la gestión de la conexión ferroviaria de alta velocidad, advirtiendo del grave impacto económico y reputacional que, a su juicio, está provocando en Andalucía.

En La noche de Cuesta, España ha calificado la situación de "absolutamente indignante" y ha denunciado la falta de explicaciones por parte del Ejecutivo. "Es un desprecio, es una falta de lealtad, de transparencia, de no cumplir con la palabra dada", ha afirmado.

"Un impacto brutal en la economía andaluza"

La consejera ha criticado el retraso en la reapertura de la conexión de alta velocidad entre Madrid y Málaga, subrayando sus consecuencias económicas. "Esto es indecente, esto es un daño brutal, un impacto brutal a la economía malagueña, a la economía andaluza, a la marca en general, a la marca española, a la marca andaluza", ha señalado.

Según ha explicado, la situación está afectando de forma directa al turismo y al tejido productivo. "Estamos hablando de un 25% de caída en las reservas de la costa, en la capital mucho más, en la capital un 30%", ha indicado, añadiendo que el problema repercute en múltiples sectores: "Está afectando al empleo, a los restaurantes, a los apartamentos turísticos, a los comercios, a los rentacar".

En este contexto, ha lamentado la falta de certidumbre: "No tengo ningún tipo de seguridad con este Gobierno", ha dicho, denunciando además deficiencias en el mantenimiento de las infraestructuras: "Ya hemos visto cómo no han hecho los mantenimientos de forma correcta".

Críticas a la gestión del Gobierno

España ha cuestionado la actuación del Ejecutivo, al que acusa de falta de responsabilidad política. "Esto no es un gobierno serio", ha afirmado, señalando además la ausencia de dimisiones: "Que no haya habido ningún cese, ninguna dimisión…".

Asimismo, ha denunciado un trato desigual hacia Andalucía: "¿Qué pasa con Andalucía? ¿Por qué ese agravio permanente, ese desprecio, esa falta de lealtad, de transparencia, de comunicación?".

A su juicio, la situación responde a una falta de dirección política: "Es un gobierno que no gobierna, está resistiendo únicamente por tacticismo político", ha señalado, recordando además que "llevamos tres años sin presupuestos generales del Estado".

Propuestas para paliar el daño

Ante esta situación, la consejera ha reclamado medidas urgentes para mitigar el impacto económico. "Espero que alguien sensato del Gobierno adopte medidas para compensar el daño que se le va a hacer a Málaga y a la Costa del Sol", ha afirmado.

Entre las propuestas, ha planteado alternativas al transporte ferroviario: "Habrá que poner más aviones, habrá que bonificar el precio de los aviones, habrá que bonificar el peaje de la autovía".

En su opinión, la falta de soluciones está perjudicando gravemente al turismo: "Este es el daño que le estamos haciendo a nuestro turismo, al sector empresarial, al empleo".

Referencia al accidente ferroviario

España también se ha referido al accidente ferroviario de Adamuz, que ha calificado como "una tragedia tremenda", subrayando la actuación de la Junta: "Hemos actuado con mucha lealtad institucional".

Además, ha insistido en la necesidad de esclarecer lo ocurrido: "Las familias tienen derecho a conocer la verdad y vamos a exigir que se llegue hasta el final", ha afirmado, con el objetivo de que "nunca jamás vuelva a ocurrir una tragedia de esta naturaleza".