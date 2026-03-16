¿Tiene posibilidades Sánchez de volver a gobernar? Un demóscopo da las claves tras las elecciones de Castilla y León

El experto en demoscopia Arcadio Mateo ha analizado los resultados de las últimas elecciones autonómicas y sus posibles consecuencias a nivel nacional, destacando el crecimiento conjunto del Partido Popular y Vox y la importancia de que ambas formaciones alcancen acuerdos de gobierno.

En La noche de Cuesta, Mateo ha restado importancia a la posibilidad de que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, pretenda gobernar en solitario pese a no contar con mayoría absoluta. "Yo creo que Mañueco ha tenido ahí un mal momento, un lapsus", ha afirmado, antes de añadir que ese planteamiento responde más a un deseo que a una realidad parlamentaria: "Yo creo que es la gana de gobernar en solitario, que es muy atractivo".

A su juicio, el propio dirigente popular es consciente de que deberá pactar con Vox para garantizar la estabilidad. "Yo creo que él sabe que tiene que gobernar con Vox", ha asegurado Mateo.

El efecto de los bloqueos en Vox

Mateo también ha analizado el resultado obtenido por Vox en estos comicios. Aunque lo ha calificado de "resultado muy digno", ha considerado que el partido podría haber crecido más.

"Vox no ha cumplido expectativas después de dos veces estando por encima de las expectativas", ha señalado. En su opinión, parte de esa moderación en el crecimiento podría estar relacionada con los bloqueos en otras comunidades autónomas.

"En mi opinión, y es muy difícil de saberlo hasta que no hagamos estudios, ha sido por el tema de Extremadura. Eso le ha frenado un poquito", ha explicado el experto.

Un aviso estratégico al partido de Abascal

El demoscópico ha lanzado además una advertencia estratégica al partido que lidera Santiago Abascal sobre las consecuencias de dificultar acuerdos con el PP.

"Si usted pone muchas trabas ahora al PP, en algún momento y en algún lugar superará al PP. Usted será el mayoritario, ¿qué quiere, que el PP haga lo mismo que usted le está haciendo?", ha planteado.

En ese sentido, ha recordado que el espacio natural de pactos para Vox es el Partido Popular. "¿Con quién va a pactar Vox más que con el PP?", ha preguntado retóricamente.

Pronóstico para las elecciones generales

De cara a futuras elecciones generales, Mateo considera que la evolución del voto dependerá en gran medida de la capacidad de ambos partidos para cooperar en el gobierno.

"Esto va a seguir de que la gente vea que PP y Vox son capaces de entenderse, que son capaces de gobernar", ha afirmado.

Si esa cooperación se materializa y funciona con estabilidad, el experto cree que el bloque de la derecha podría alcanzar cifras muy elevadas en el Congreso. "Ahora mismo que están en la zona de los 200, se van a acercar mucho a los 210", ha asegurado.

La importancia de la suma de PP y Vox

Para Mateo, el factor determinante no es cuál de los dos partidos crece más, sino el resultado conjunto del bloque. "Me importa la suma de los dos", ha explicado.

"Probablemente subirían los dos, pero es que aunque solo suba uno, me da igual. Lo importante para mí es la suma de PP y Vox", ha añadido.

En ese escenario, considera que una mayoría amplia permitiría impulsar reformas institucionales. "210 y que reformen la Constitución en aquellos aspectos que se pueden reformar", ha concluido.