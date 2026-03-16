Ester Muñoz a Vox: "Hay una mayoría de derechas, la gente no entiende que bloqueen"

La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha analizado los resultados de las elecciones en Castilla y León y las posibles negociaciones para formar gobierno. En La noche de Cuesta, la dirigente popular ha defendido que el mensaje de los votantes es claro y pasa por un entendimiento entre el PP y Vox.

"Yo creo que van llorando los socialistas y la izquierda porque ven que tras 40 años siguen perdiendo y perdiendo elecciones", ha señalado Muñoz al ser preguntada por la reacción del Partido Socialista Obrero Español tras los comicios.

La portavoz popular ha restado importancia al argumento de los socialistas de que han resistido en estas elecciones. "Tras 40 años subir 0,7 décimas, que es lo que ha subido el Partido Socialista, yo creo que es un desastre", ha afirmado.

Críticas a la estrategia del Gobierno

Muñoz ha sostenido que las distintas estrategias políticas impulsadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no han tenido efecto en el electorado.

"Es evidente que el ‘no a la guerra’ no ha funcionado, es evidente que sacar a Zapatero a crispar no ha funcionado, es evidente que lo de Gaza no funcionó, el año de Franco no ha funcionado", ha enumerado.

A su juicio, el problema del Ejecutivo es otro: "La gente está harta de Pedro Sánchez y de sus políticas y de su corrupción".

Llamada al acuerdo entre PP y Vox

Respecto a las negociaciones para formar gobierno, la portavoz popular ha insistido en que el resultado electoral obliga a buscar acuerdos entre las fuerzas del bloque de la derecha.

"Nadie entendería que el PP y Vox no nos entendamos", ha afirmado, recordando que su partido ha mantenido durante semanas la disposición a pactar tanto en Castilla y León como en otras comunidades.

"Nosotros durante estas semanas hemos tenido la mano tendida para llegar a acuerdos tanto en Extremadura como en Aragón y ahora en Castilla y León y la vamos a seguir teniendo", ha asegurado.

Muñoz también ha valorado las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, sobre la posibilidad de entrar en gobiernos autonómicos. "Yo he visto hoy a Santiago Abascal decir que ahora ya sí quieren entrar en los gobiernos. Hace una semana no querían entrar", ha señalado.

Un acuerdo programático

La portavoz popular ha defendido que existen numerosos puntos de coincidencia entre ambos partidos, lo que facilitaría una negociación.

"Hay muchas cuestiones en las que el PP y Vox nos diferenciamos, pero hay muchas en las que estamos de acuerdo", ha explicado, mencionando cuestiones como la inmigración, la política fiscal o la lucha contra la ocupación ilegal.

Por ello, ha pedido centrar las conversaciones en los puntos comunes: "En lugar de obsesionarnos con lo que nos diferencia, lo que tenemos que hacer es crear un programa de lo que nos une".

En ese sentido, ha considerado que el documento elaborado por el PP como base para las negociaciones es razonable. "Es evidente que ese documento, cualquiera que lo lea, le parece perfectamente razonable", ha afirmado.

El mensaje de los votantes

Muñoz también ha señalado que el resultado electoral refleja una preferencia clara por el liderazgo del Partido Popular dentro del bloque de la derecha.

"Los votantes están diciendo que esa alternativa tiene que estar liderada por el PP clarísimamente porque nos sitúan como primera fuerza", ha explicado.

En su opinión, los electores buscan gobiernos estables y acuerdos entre partidos que permitan desalojar a la izquierda del poder. "La gente lo que quiere es gobiernos que no sean de izquierda y que nos entendamos", ha afirmado.

Y ha concluido insistiendo en que el mensaje que envían las urnas es inequívoco: "Ese es un mensaje clarísimo que no paran de darnos los electores".