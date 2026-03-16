¿Acabará pronto la guerra de Irán? Enrique Navarro avisa de cuándo puede suceder

El presidente de la consultora de defensa y seguridad Mqglobalnet, Enrique Navarro, ha explicado en La noche de Cuesta que el ataque masivo de EEUU en la isla de Kharg (Irán) podría responder a distintos objetivos estratégicos. "Ese ataque tiene como objetivo preparar una invasión o lanzar un mensaje a Irán de que se está dispuesto realmente a destruir la capacidad exportadora de Irán", ha señalado.

En cualquiera de los escenarios, el analista ha considerado que las consecuencias serían muy graves para el equilibrio internacional. "Estaríamos hablando de un ataque de unas consecuencias enormes, porque el principal damnificado de ese ataque sería China", ha afirmado.

Un escenario de gran tensión internacional

Navarro ha advertido de que una escalada militar de estas características situaría al mundo en una situación extremadamente delicada. "Sería un tema de los más complejos que nos coloca al borde de un abismo que yo recuerde desde la crisis de los misiles", ha señalado en referencia a la histórica confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Crisis de los Misiles de Cuba.

A su juicio, un ataque de ese tipo supondría un golpe directo a los intereses de China. Por ello, el experto ha confiado en que las amenazas respondan más a una estrategia de presión que a un plan real de intervención. "Quiero pensar que es una manera más de meter presión a Irán; lo otro ni se me ocurre pensarlo", ha afirmado.

Dudas sobre una operación militar

El analista también ha cuestionado la lógica militar de una ofensiva de gran escala contra Irán. Según ha explicado, algunas decisiones recientes podrían interpretarse como un intento de elevar la presión política y militar.

En este contexto ha mencionado la estrategia del presidente estadounidense, Donald Trump. "Trump quiere dar un mensaje, pero es una locura que además bombardee la isla de Kharg y luego pida a los europeos escoltar a los buques que transiten por Ormuz", ha señalado, en alusión al estrecho de Estrecho de Ormuz.

A su juicio, estas decisiones podrían dar a entender que Washington contempla una operación militar de mayor alcance. Sin embargo, Navarro ha considerado que esa posibilidad sería poco probable desde el punto de vista estratégico. "Me extrañaría muchísimo que desde el punto de vista militar se haga una operación de esas porque no sé muy bien para qué serviría", ha explicado el experto.

La guerra y la situación interna en Irán

Navarro también ha analizado la evolución del conflicto y la narrativa política que lo rodea. Según ha indicado, una de las claves sería demostrar la desaparición de una figura clave del régimen iraní.

En ese sentido ha mencionado el papel del líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí. "El principal activo con el que nos quieren vender Trump y Netanyahu es que el nuevo Jameneí está muerto", ha afirmado.

A su juicio, demostrar ese hecho permitiría justificar el final del conflicto. "Si se demostrara que está muerto, significaría que hay un argumento para decir que se ha acabado el régimen", ha explicado.

Un conflicto difícil de cerrar

Navarro ha considerado que el presidente estadounidense necesita algún tipo de resultado político para dar por concluida la guerra. "Trump necesita algún tipo de cambio político de alguna manera en Irán para justificar una guerra que ya quiere terminar", ha señalado.

El problema, según el analista, es que una salida sin resultados claros tendría un elevado coste político. "Una salida falsa no sería buena", ha advertido.

En este contexto, también ha señalado que prolongar el conflicto podría tener consecuencias internas en Estados Unidos. "Alargar esta guerra yo lo veo como un suicidio político para los republicanos", ha afirmado.

Un escenario sin salida clara

Para Navarro, el conflicto se encuentra actualmente en una situación de bloqueo estratégico. "No encuentro de qué manera Trump va a salir de este lío, pero tiene que salir pronto", ha explicado.

El analista ha considerado que la estrategia inicial de provocar un cambio interno en Irán no ha funcionado. "El fenómeno fundamental de este ataque era promover una revolución interna y fracasó", ha señalado.

A partir de ahí, ha creído que las opciones serían limitadas. "Puede bombardear todo lo que quiera, pero no va a destruir el país", ha afirmado.

Por ello, ha concluido que la única salida plausible podría ser prolongar el conflicto con una intensidad menor mientras se espera algún cambio político dentro de Irán. "A lo mejor lo único que le queda es estirar esto con una actividad de baja intensidad esperando algún tipo de movimiento político social en Irán, pero lo veo francamente difícil".