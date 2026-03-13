¿Cuál es el 'dilema del Diablo' en Irán y cómo nos afecta? El almirante Garat destapa la operación 'imposible' de Trump

El almirante Juan Rodríguez Garat, en una entrevista en La Noche de Cuesta, ha analizado las implicaciones del conflicto en el estrecho de Ormuz y las complicaciones que enfrentarían las fuerzas internacionales para garantizar el tránsito seguro en esta zona estratégica. Garat ha destacado las dificultades de la operación militar, la necesidad de intervención terrestre y la complejidad de la situación que enfrenta la comunidad internacional ante la creciente amenaza en la región.

Según Garat, la operación en el estrecho de Ormuz es "invivible" bajo las condiciones actuales y necesitaría un enfoque mucho más estratégico, algo que, por el momento, no se contempla por parte de las potencias implicadas.

Ha explicado que la intervención militar en la zona, en caso de ser necesaria, requeriría no solo un despliegue aéreo y marítimo, sino también un desembarco terrestre. "La única manera de garantizar la seguridad de la zona es con una intervención terrestre", ha afirmado el almirante. "No se puede asegurar el estrecho sin tomar el control del terreno, algo que, en este contexto, es extremadamente difícil de conseguir".

El almirante también ha destacado la peligrosidad de la guerra y la falta de objetivos claros en la intervención internacional, señalando que la comunidad mercantil ya está pagando un alto precio por el conflicto. "El número de muertos entre marinos mercantes ya ha superado el de los soldados norteamericanos e israelíes, y esto es algo que no puede seguir así", ha subrayado.

Respecto a la postura de Estados Unidos, Garat ha mencionado que el presidente Donald Trump ha cambiado de dirección, dejando de lado la intervención terrestre que inicialmente parecía ser una de las opciones más viables. "Trump, al principio, habló de enviar tropas, pero ahora parece que la guerra ha terminado para él", ha explicado el almirante. "Sin embargo, la realidad en el terreno es que el conflicto sigue siendo muy activo y, si no se actúa, el estrecho de Ormuz podría cerrarse por completo".

En cuanto a las posibles soluciones, Garat ha indicado que las decisiones deben ser más rápidas y definitivas. "Si no se toma acción ahora, podríamos enfrentar una crisis económica global aún mayor. No podemos esperar más, el estrecho es crucial para el comercio internacional", ha advertido.