Jucil estalla contra la Abogacía del Estado por no personarse contra los asesinos de los dos guardias civiles de Barbate

La decisión de la Abogacía del Estado de no ejercer la acusación contra los presuntos narcotraficantes responsables de la muerte de dos guardias civiles en Barbate ha provocado la reacción de las asociaciones profesionales del Instituto Armado. El secretario provincial de JUCIL en Cádiz, Agustín Domínguez, ha denunciado públicamente la situación y ha afirmado que el colectivo vive este episodio con "absoluta indignación", al considerar que las familias de los agentes quedan desprotegidas.

En La noche de Cuesta, Domínguez ha asegurado que, aunque la noticia ha generado malestar, tampoco ha supuesto una sorpresa para los agentes. "No es una cosa que nos sorprenda porque son muchos los casos ya de compañeros que han tenido que ir a juicio por atentado y no son asistidos por ningún abogado del Estado", ha afirmado.

En ese sentido, ha explicado que en numerosas ocasiones son las propias asociaciones profesionales las que deben asumir la defensa de los guardias civiles. "Somos las propias asociaciones las que tenemos que defender los derechos de los compañeros", ha añadido.

Una situación "desoladora"

Según el representante de JUCIL, las asociaciones ya participan en el procedimiento judicial. "Desde un principio las asociaciones hemos participado en la acusación, una acusación particular como acusación popular", ha explicado, dejando claro que el colectivo seguirá implicado en el proceso pese a la ausencia de la Abogacía del Estado.

Domínguez también ha descrito el impacto que la situación está teniendo en los allegados de los agentes fallecidos. "Estamos hablando de que estamos ante uno de los ataques más graves que ha sufrido la Guardia Civil en décadas", ha señalado. Esta situación ha supuesto "la muerte de los compañeros de una forma vil y un asesinato de unas características que no se habían dado en España desde hacía mucho tiempo".

Ante esta realidad, ha asegurado que la sensación general es de desolación: "Es desoladora. Han asesinado a los guardias civiles en actos de servicio y parece que eso no le importa a nadie. Solo nos importa a la propia familia y a los compañeros".

La falta de medios materiales

Además de la situación judicial, el secretario provincial de JUCIL en Cádiz ha denunciado que los problemas de medios materiales para combatir el narcotráfico en la zona continúan sin resolverse. Según explicó, las nuevas embarcaciones incorporadas recientemente no han solucionado las carencias operativas. "Se ha intentado mejorar con unas embarcaciones que se han demostrado que no son tan eficaces como se presuponen porque son embarcaciones que en el momento que hay oleaje no pueden salir porque no están preparadas", ha afirmado.

A su juicio, el problema radica en que se trata de medios adecuados en otros contextos, pero no para las condiciones del litoral gaditano. "Son muy rápidas, como decimos siempre. No es como el que mete un coche deportivo en una carrera de tierra. Es una muy buena embarcación pero no para este tipo de marchas que tenemos aquí en esta zona", ha explicado.

Domínguez también ha denunciado la falta de equipamiento básico de protección para los agentes. "Los compañeros siguen sin chalecos", ha afirmado. En concreto, ha señalado que guardias civiles destinados en el servicio marítimo o en helicópteros continúan trabajando sin los elementos de seguridad adecuados. "Los compañeros que están en el servicio marítimo y en helicóptero, que parece mentira pero es así, van sin chalecos salvavidas, chalecos de protección, antibalas, que sea de flotabilidad, que es lo lógico para los medios donde trabajan. Y siguen sin ellos", ha subrayado.

Abandono por parte del Gobierno

Pese a estas carencias, Domínguez ha asegurado que los agentes continúan realizando su labor contra el narcotráfico. "Nosotros, pese a todo, vamos a seguir saliendo. Es lo que tenemos en la Guardia Civil, que por eso funciona como funciona. Que a pesar de todo estamos ahí", afirmó.

El representante de JUCIL también ha recordado que no es la primera vez que los agentes o sus familias se ven obligados a recurrir a los tribunales para reclamar derechos o indemnizaciones. "No es la primera vez que nos sentimos abandonados por el Gobierno. No es la primera vez que un guardia civil ante una situación como esta se ve solo", aseguró.

Como ejemplo, mencionó el caso de otro agente fallecido en acto de servicio. "Ya pasó con el compañero Arco, que la mujer tuvo que ir a un contencioso para que le ganaran la indemnización que se le había impuesto al asesino", ha relatado. Según ha dicho, situaciones como esa suponen una carga añadida para las familias. "Que una mujer de un compañero, una viuda, tenga que ir a esas situaciones para que le paguen lo que se merece", ha lamentado.

Domínguez teme que algo similar pueda repetirse en el caso de Barbate si las responsabilidades económicas no se satisfacen. "Si ya en este principio la Justicia del Estado se aparta del caso, pues me imagino que cuando llegue el momento de las indemnizaciones, si no se paga por el supuesto asesino, las familias continuarán que hacer lo mismo", ha advertido.

En su opinión, el Estado debería ofrecer garantías a los agentes que arriesgan su vida en el ejercicio de sus funciones. "El Estado que tiene que dar esa garantía sobre todos los guardias civiles que trabajan y dan su vida por los demás, pues en vez de dar una garantía lo que da es la espalda", ha concluido.