Enrique Navarro desvela la estrategia de Irán para subir el precio del petróleo: "El objetivo son 200 dólares el barril"

El líder supremo de Irán ha emitido un discurso que confirma su intención de mantener cerrado el estrecho de Ormuz, una de las vías marítimas más importantes para el transporte de petróleo mundial. Esta acción, explican los analistas, tiene un impacto directo en los mercados y supone un riesgo considerable para el comercio internacional.

En una entrevista en el programa La Noche de Cuesta de esRadio, Enrique Navarro, presidente de la consultora de defensa y seguridad MqGlobalnet, analiza la situación: "Irán juega con la enorme ventaja de la debilidad de Occidente. No necesita hundir muchos barcos: basta con uno para que cunda el pánico". Según Navarro, el país persa está administrando su arsenal de manera calculada, utilizando drones y torpedos autónomos para presionar sin comprometer demasiado sus recursos limitados.

Según Navarro, los ataques actuales no se basan únicamente en misiles balísticos sino en operaciones más discretas, como torpedos autónomos y drones pequeños que buscan petroleros. Esto hace que los riesgos sean elevados y que la reacción de Occidente sea limitada. "Meter un buque americano en el estrecho es muy arriesgado; la vulnerabilidad es enorme", señala el experto.

El especialista explica que estas tácticas permiten a Irán generar temor y presión económica con recursos relativamente limitados, evitando al mismo tiempo un enfrentamiento directo que podría escalar el conflicto.

Impacto sobre los mercados y el petróleo

La Agencia Internacional de la Energía ha liberado 400 millones de barriles de sus reservas, pero, según Navarro, esto solo podría suplir alrededor de 20 días de cierre del estrecho. "Esto no frena la espiral de precios", aclara. La dependencia global del petróleo que pasa por Ormuz hace que cualquier interrupción tenga consecuencias inmediatas sobre la economía mundial.

Además, otros actores como Rusia y China podrían beneficiarse indirectamente de la situación, vendiendo petróleo a precios más altos o negociando con Irán. La presión geopolítica se traduce directamente en volatilidad en los mercados y encarece los recursos energéticos a nivel global.

Navarro subraya que, para Estados Unidos, la opción militar es limitada. "Si no hay un cambio de régimen en Irán, la amenaza continuará latente. Intervenir con tropas terrestres sería un fracaso político, especialmente de cara a elecciones", explica.