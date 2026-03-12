El "error" de la Fiscalía en el caso de Julio Iglesias que podría salirle muy caro a Yolanda Díaz: "Incomprensible"

Según ha explicado Javier Gómez de Liaño en una entrevista en La Noche de Cuesta de esRadio, Univisión ha mostrado su disposición a llegar a un acuerdo con Julio Iglesias para evitar un pleito millonario en Estados Unidos. La oferta ha incluido prácticamente cualquier condición que impida un juicio público y preserve la reputación del cantante.

"Univisión ha estado dispuesta a alcanzar un acuerdo para poner fin a un pleito, algo muy habitual en el ejercicio de la abogacía, especialmente en Estados Unidos", ha afirmado Gómez de Liaño. Además, ha subrayado que las acusaciones contra Julio Iglesias han resultado incoherentes e infundadas y no han contado con elementos que justificaran un proceso penal.

El jurista ha explicado que la defensa del cantante ha actuado tanto en España como en Estados Unidos para proteger su honorabilidad. "Julio Iglesias ha ejercido su derecho a reivindicarse frente a acusaciones patentes y evidentes. Ser un personaje público no le ha privado del derecho a defenderse de ataques gratuitos", ha recalcado. Gómez de Liaño también ha indicado que algunas imputaciones han sido realizadas por personas con relevancia pública, incluyendo diputados y ministros.

El abogado ha señalado que en España la defensa de Julio Iglesias ya ha iniciado los pasos legales para exigir responsabilidades. Esto ha incluido actos de conciliación previos ante la presentación de querellas por delitos contra el honor. "Probablemente uno de los errores fundamentales en esta situación ha residido en la actuación incomprensible de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que aún no ha entregado las actuaciones a la defensa del cantante", ha explicado Gómez de Liaño.