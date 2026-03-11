Policías estallan ante la decisión de Marlaska de poner escolta a Sarah Santaolalla: "Obedece a criterios políticos"

La portavoz de JUPOL, Laura García, ha criticado la asignación de escoltas policiales a determinadas personas sin que exista una resolución judicial que las reconozca como víctimas, una decisión que —según ha advertido— puede responder a criterios políticos en lugar de técnicos. En una entrevista en esRadio, en el programa La noche de Cuesta, García ha reclamado al Ministerio del Interior explicaciones sobre el uso de recursos policiales para estos casos.

Durante la conversación, la portavoz del sindicato policial ha defendido que la prioridad debe ser garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y no establecer privilegios en la protección policial. "Lo que más nos preocupa es la seguridad de los contribuyentes, para que la seguridad sea para todos y que no haya ningún tipo de privilegio", ha señalado.

García ha comparado la situación con otros servicios públicos para ilustrar su crítica. "Es como si alguien fuera a la ministra de Sanidad y le pidiera sentirse más cuidada, y de repente sacan a médicos de las consultas para ponérselos a ella", ha afirmado.

Críticas a los criterios de asignación de escoltas

La portavoz de JUPOL ha cuestionado que se destinen agentes a labores de escolta cuando no existe una resolución judicial que acredite una situación de riesgo. Según ha explicado, hasta donde conoce el sindicato, no existe una sentencia que declare víctima a la persona protegida en este caso.

"Hasta donde nosotros sabemos no hay ninguna sentencia judicial que la declare víctima de nada", ha señalado. En este sentido, ha advertido de que si se concediera protección policial a todas las personas que dicen sentirse acosadas, el sistema sería inviable. "Si se pusiera escolta absolutamente a todo el mundo que se siente acosado, ni sacando policías de debajo de las piedras sería viable", ha explicado.

El contraste con las víctimas reconocidas

García también ha recordado la situación de las víctimas de violencia que sí cuentan con reconocimiento judicial y que, según ha señalado, no disponen de los recursos suficientes para su protección. "Las mujeres que sí son declaradas víctimas judicialmente en este país tienen un policía para cada cien víctimas que han visto comprometida su vida", ha explicado.

La portavoz de JUPOL ha señalado que esta situación puede generar una sensación de agravio entre quienes sí han sido reconocidas como víctimas por los tribunales. "Imagínate cómo se sentirán esas víctimas cuando ven que le ponen escolta policial a estas señoras sin haber sido declaradas víctimas, como sí lo son ellas", ha afirmado. A su juicio, esta decisión puede interpretarse como un trato desigual en el uso de los recursos públicos destinados a la seguridad.

Petición de transparencia al Ministerio del Interior

El sindicato policial ha hecho público un comunicado en el que reclama explicaciones al Ministerio del Interior sobre esta situación. En concreto, JUPOL pide que se detalle cuántos agentes han sido asignados a labores de escolta y bajo qué criterios se ha tomado esa decisión. "Pedimos un ejercicio de transparencia para que sepamos cuántos escoltas les han puesto y qué tipo de protección", ha reclamado García.

Según ha denunciado, el sindicato no ha recibido por ahora ninguna respuesta por parte del Ministerio del Interior. "Nada en absoluto", ha asegurado. La portavoz ha advertido además de que el despliegue de escoltas implica retirar efectivos de otras tareas de seguridad en un contexto en el que las plantillas policiales no cuentan con suficientes recursos. "Cuando se ponen unos policías en un sitio, se están quitando de otro, y precisamente no es que vayamos sobrados de efectivos", ha concluido.