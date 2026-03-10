Un alcalde de Palencia desmonta la treta de un concejal del PSOE que cambió de sexo para conseguir subvenciones

El alcalde de Carrión de los Condes (Palencia), Luis Miguel Medina, ha calificado de "inaceptable" el comportamiento del concejal socialista del municipio, Manuel Garrido, después de que este confirmara que cambió legalmente su sexo para poder optar a ayudas dirigidas a mujeres rurales.

En una entrevista en La Noche de Cuesta, en esRadio, Medina ha reconocido su sorpresa por la repercusión que ha tenido el caso. "La verdad es que estoy muy sorprendido. No pensaba que iba a tener tanta repercusión, pero es un comportamiento inaceptable por parte de un concejal de la oposición de nuestra corporación municipal", ha afirmado.

La polémica surge después de que Garrido confirmara que realizó el cambio de sexo a finales del año pasado y llegara a afirmar públicamente que podría beneficiarse de determinadas ayudas. "No sé por qué no lo hace todo el mundo", aseguró en sus declaraciones.

El alcalde ha señalado que este caso evidencia los problemas que genera la normativa que permite cambiar el sexo con tanta facilidad. Según Luis Miguel Medina, el concejal ha defendido su actuación como una forma de demostrar lo sencillo que resulta acogerse a este procedimiento. "La posición de él ha sido demostrar la facilidad que tenemos para hacer este cambio de sexo sin sentido", ha explicado.

En este sentido, el regidor considera que la ley es "totalmente absurda, inaceptable y esperpéntica" y ha advertido de que situaciones como esta pueden derivar en un uso interesado del sistema de ayudas públicas.

Casos similares en el ámbito rural

Durante la entrevista, Medina también ha señalado que este no sería un caso aislado. Según ha explicado, en el ámbito agrario ya se han detectado situaciones similares relacionadas con las ayudas de la Política Agraria Común (PAC).

"Se han dado casos de agricultores que se han declarado mujeres por los beneficios que eso conlleva", ha asegurado. El alcalde ha recordado que en Castilla y León existen distintas subvenciones que priorizan a mujeres rurales, especialmente a las menores de 35 años.

Tras estallar la polémica, Garrido ha presentado su renuncia a seguir formando parte del grupo socialista en el Ayuntamiento, aunque mantiene su acta de concejal.