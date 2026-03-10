Florentino Portero desvela las intenciones de Sánchez: 'Quiere liderar un bloque antidemocrático que apueste por China'

El analista internacional Florentino Portero ha advertido de que España se está convirtiendo en un problema dentro de la Unión Europea debido a la estrategia política del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En una entrevista en La Noche de Cuesta, en esRadio, ha señalado que en Bruselas existe cada vez mayor preocupación por la posición española en plena crisis internacional.

Las declaraciones se producen después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, haya reconocido en su entorno que tiene "dos problemas en el Consejo": Sánchez y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Según ha explicado Portero, esta comparación refleja hasta qué punto algunos socios europeos perciben a España como un factor de bloqueo dentro de la UE.

A su juicio, esta percepción no es nueva y se ha ido consolidando en los últimos años. "Hace tiempo que venimos siendo ese problema y lo seguimos siendo en distintos frentes", ha afirmado. El analista considera que en las instituciones europeas se ha extendido la idea de que el Gobierno español prioriza sus intereses políticos internos frente al consenso europeo.

Críticas desde el Partido Popular Europeo

En esa misma línea se ha pronunciado el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, quien ha acusado a Sánchez de utilizar el conflicto con Irán para reforzar su "perfil político". Según Portero, estas críticas reflejan el malestar de una parte importante de las instituciones comunitarias, que consideran que España está contribuyendo a aumentar la división en un momento de gran tensión internacional.

El analista sostiene que, mientras muchos países buscan posiciones comunes en política exterior y seguridad, el Gobierno español estaría impulsando un discurso distinto con un fuerte componente electoral. "Lo que se trata en Europa es de buscar posiciones comunes, y cuando alguien actúa con esa frivolidad e irresponsabilidad genera preocupación", ha explicado.

Además, Portero ha apuntado que la estrategia de Pedro Sánchez podría orientarse a liderar un bloque europeo alternativo al tradicional eje europeísta y atlántico. En su opinión, ese planteamiento pasaría por enfriar las relaciones con Estados Unidos y reforzar vínculos con otras potencias como China.

Tensión con Estados Unidos

Durante la entrevista también se ha abordado la polémica generada por las declaraciones del senador estadounidense Lindsey Graham, quien ha sugerido que Estados Unidos podría replantearse su presencia militar en España por la posición del Gobierno respecto a la guerra contra Irán.

Portero ha rebajado el alcance inmediato de esa advertencia y ha señalado que se trata sobre todo de un mensaje político. "Lo dice porque es senador. Si fuese secretario de Estado probablemente no lo diría", ha explicado.

No obstante, ha advertido de que sí refleja un malestar creciente en Washington y que, aunque trasladar las bases militares no sería una decisión inmediata, Estados Unidos podría buscar alternativas en el futuro si las relaciones se deterioran.