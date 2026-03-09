Las medidas del PP para que la guerra en Irán no afecte al bolsillo: "Hay que devolver el poder adquisitivo a familias"

El diputado del PP, Jaime de Olano, ha presentado una batería de medidas económicas para mitigar el impacto de la guerra de Irán durante una entrevista en La Noche de Cuesta, en esRadio. Según De Olano, la escalada de precios en la energía y los alimentos está afectando gravemente el poder adquisitivo de las familias, mientras el Gobierno mantiene una política fiscal que, a su juicio, castiga a los ciudadanos.

En su propuesta, el Partido Popular plantea reducir al 10% el IVA de la energía mientras dure el conflicto y un alivio fiscal de 200 euros en el IRPF. "Mientras las familias pierden poder adquisitivo con la inflación y la subida de precios del Gobierno, sin embargo, mejora la recaudación. Esto es un verdadero disparate", ha afirmado el diputado, recordando que los aumentos de precios en alimentos y vivienda desde 2018 han superado el 40% y 50%, respectivamente, mientras los salarios reales han bajado.

El impacto de los impuestos en las familias

El diputado ha criticado que el Ejecutivo aproveche situaciones de crisis para aumentar la presión fiscal. "No aprovechemos esta subida de precios para recaudar más, perjudicando a las familias, como parece ser el eslogan del Partido Socialista y de los comunistas", ha denunciado, en referencia a la reciente subida de impuestos sobre energía y combustibles.

Durante la entrevista, Cuesta ha recordado las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que aseguró que su Gobierno siempre está dispuesto a ayudar. De Olano ha respondido que la realidad es otra: los precios del gasoil han subido 28 céntimos, la gasolina 15 y la electricidad alcanza los 100 euros por megavatio, lo que agrava la situación de los hogares. "El Gobierno no está ayudando, está asfixiando a las familias después de siete años y medio de gestión socialista", ha afirmado.

El diputado del PP ha insistido además en que estas medidas son un parche temporal y que un cambio de Gobierno permitiría una reforma más profunda del sistema impositivo. "Cuando lleguemos al Gobierno, habrá que revisar todo el sistema fiscal español, devolviendo el poder adquisitivo a las familias, especialmente a aquellas con hijos, fomentando la inversión productiva y controlando el gasto público improductivo".