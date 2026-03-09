El analista económico Eduardo Bolinches explica cómo pueden variar los precios ante la situación de la guerra de Irán

El economista Eduardo Bolinches ha advertido sobre las consecuencias de la escalada militar en Irán durante una entrevista en La Noche de Cuesta, en esRadio. Según Bolinches, los recientes desplomes de hasta el 3% en los mercados europeos y la subida del petróleo por encima del 25% en pocas horas han generado alarma entre los analistas, que ya prevén un incremento de la inflación y riesgos de caída del PIB si el barril se mantiene por encima de los 100 dólares.

El experto ha explicado que, tras los primeros movimientos bruscos de los mercados, se observa cierta estabilización gracias a los avisos de Estados Unidos sobre el fin de la fase más agresiva de la acción bélica. "El mercado compra la idea de que la guerra va a durar solo un par de semanas, pero la volatilidad sigue siendo alta", ha afirmado, subrayando la incertidumbre que todavía amenaza a la economía global.

Bolinches ha detallado cómo la guerra ya comienza a trasladarse al bolsillo de los ciudadanos. "Si los precios del petróleo se sostuvieran por encima de 100 dólares de manera continuada, eso sería directamente recesión para España y también para Estados Unidos", ha advertido. Sin embargo, el economista ha matizado que los precios del diésel y la gasolina se mantienen relativamente controlados y que, a corto plazo, no será necesario aplicar nuevas ayudas al transporte o al sector autónomo.

Bolinches también ha explicado la situación que ha afectado a algunos fondos norteamericanos, que han enfrentado problemas de liquidez ante la volatilidad de los mercados. "Lo que hemos visto esta mañana no es una crisis de largo plazo, sino una necesidad puntual de liquidez", ha asegurado, detallando que las posiciones en inversiones a largo plazo y líquidas no corren riesgo inmediato y que estos episodios no deben interpretarse como un colapso generalizado del sistema financiero.

En resumen, según Bolinches, aunque la escalada militar en Oriente Medio ha generado un fuerte repunte del petróleo y alarma entre los inversores, la economía española puede respirar relativamente tranquila si los precios del barril se mantienen cerca de los 70-90 dólares y la fase bélica termina sin prolongarse más allá de lo previsto. "Tenemos que estar contentos porque el escenario más catastrófico se ha descartado por ahora".