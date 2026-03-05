La hipocresía del Gobierno ante el SOS para salvar a tres mujeres iraníes de la horca: "Ni nos han contestado"

La abogada y presidenta de la asociación feminista L’Escola, Nuria González, ha criticado duramente el feminismo que, a su juicio, representa la exministra de Igualdad Irene Montero y ha denunciado la falta de implicación del Gobierno español en la defensa de activistas perseguidas en países como Irán o Marruecos.

Durante una entrevista en La noche de Cuesta, preguntada por el tipo de feminismo con el que se identifica, ha respondido de forma contundente: "El de Irene Montero nunca ha sido feminismo". En su opinión, "feminismo solo es uno, es el que lucha por la liberación de las mujeres y por sus derechos", y ha añadido que la exministra "no ha luchado con las mujeres ni media hora de su vida".

La jurista también ha criticado la postura de parte de la izquierda frente al conflicto con Irán y ha recordado situaciones concretas de persecución contra mujeres activistas. En este sentido, ha relatado que desde la organización internacional feminista en la que participa se movilizaron recientemente para intentar salvar a tres sindicalistas iraníes condenadas a muerte.

Según ha explicado, las activistas habían sido condenadas "a la horca por reivindicar sus derechos, sus salarios, sus derechos básicos dentro de lo que se puede reivindicar en el régimen de los ayatolás". Ante esa situación, ha asegurado que su organización trató de activar mecanismos internacionales mediante cartas y denuncias ante distintos organismos. "Escribimos a la ONU, a embajadores, a todo el mundo", ha afirmado, lamentando que la respuesta fuera inexistente: "Nadie nos contestó. Aquí del Gobierno tampoco".

El caso de la activista marroquí Betty Lachgar

González relató también el caso de la activista Betty Lachgar, detenida en Marruecos. Según ha explicado, se trata de una ciudadana francesa y activista por el ateísmo que fue arrestada tras ser denunciada por llevar una camiseta con el mensaje "Abolish Islam". La activista se encuentra, según ha indicado, en una cárcel de Rabat y padece cáncer.

"Le escribimos a todo el mundo, incluido al ministro de Exteriores", ha señalado en referencia a José Manuel Albares. Sin embargo, tampoco obtuvieron respuesta de las autoridades españolas. "Ni nos han contestado, ni un triste e-mail", ha denunciado.

La presidenta de L’Escola ha explciado que lo que reclamaban al Gobierno era, al menos, la activación de los mecanismos diplomáticos para proteger a la activista. "Que activen la vía diplomática, al menos para asegurar su integridad física en la cárcel de alta seguridad de Rabat", ha señalado.

Críticas a los que se respaldan en el derecho internacional

En su opinión, el contraste entre la falta de respuesta institucional y el discurso político sobre los derechos humanos resulta evidente. Por ello, ha criticado a quienes apelan ahora al derecho internacional. "Cada vez que veo ahora alguno de estos espabilados enarbolar la bandera del derecho internacional… ¿de qué hablas? Si nunca han estado ahí, si no saben lo que es un convenio", ha afirmado.

Durante la entrevista, la jurista ha defendido que el debate internacional también debería tener en cuenta la situación de las mujeres iraníes. En ese sentido, ha recordado que desde 2005 existe una resolución de la ONU que obliga a los países a intervenir si la población iraní es atacada por su propio gobierno.

"Nadie ha hecho nada en 20 años", ha afirmado. Y ha añadido que ahora algunos critican que otros países actúen porque "les deja en evidencia". Según ha concluido, "es una vergüenza".