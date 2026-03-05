Cayetana Álvarez de Toledo clama contra el "falso feminismo" de Sánchez: "Es de burka y búnquer"

La diputada del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo ha criticado con dureza la política exterior del Gobierno de Pedro Sánchez y su postura ante el conflicto con Irán, a la que ha calificado de "falso pacifismo". En una entrevista en esRadio, en el programa La noche de Cuesta, la parlamentaria ha acusado al Ejecutivo de actuar con "hipocresía" al invocar el derecho internacional mientras ignora las violaciones de derechos humanos en distintos regímenes autoritarios.

Álvarez de Toledo ha participado en un acto en el Congreso de los Diputados junto a activistas internacionales como la disidente cubana Rosa María Payá o la periodista iraní Masih Alinejad, voces críticas con las dictaduras de Cuba e Irán. La diputada ha lamentado que ese tipo de testimonios no reciban el respaldo de los sectores del feminismo que protagonizan las movilizaciones del 8M.

"El movimiento feminista de cuarta ola, el radical, perdió el norte hace tiempo. Utiliza a las mujeres a su conveniencia, pero no defiende a las mujeres que arriesgan su vida de verdad por defender la libertad y la igualdad", ha afirmado.

Críticas al pacifismo del Gobierno

Durante la entrevista, Álvarez de Toledo ha cuestionado el posicionamiento del Gobierno español ante el conflicto en Oriente Próximo y su mensaje contra la guerra.

"Lo de Sánchez es un falso pacifismo de burka y de búnker", ha sostenido. Según ha explicado, se trata de una postura que "lleva a España a una posición de aislamiento absoluto" y que, además, "sabotea la libertad de las mujeres en Irán y la seguridad de los españoles".

La diputada ha defendido que escuchar a activistas que combaten regímenes autoritarios resulta revelador sobre la situación de los derechos humanos. En ese sentido, ha destacado el testimonio de Masih Alinejad, a quien ha definido como "la voz de las mujeres que luchan por su libertad en Irán".

A su juicio, el problema no se limita a la existencia de regímenes represivos, sino también a la actitud de algunos gobiernos occidentales. "No es simplemente que existan clérigos terroristas con turbantes, sino que haya políticos en Europa con traje y corbata que invocan cínicamente la palabra paz y permiten que esos clérigos sigan dominando a sus poblaciones", ha denunciado.

Doble rasero con el derecho internacional

Álvarez de Toledo también ha criticado lo que considera un uso selectivo del derecho internacional por parte de la izquierda.

La diputada ha recordado que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero celebró en su día la muerte de Osama bin Laden como una buena noticia para la seguridad internacional, lo que a su juicio demuestra una contradicción con la postura actual del PSOE.

"Decía que Bin Laden se había buscado su destino por su sanguinaria trayectoria. Y yo preguntaba: ¿y Khamenei? ¿Por qué este doble rasero tan burdo?", ha planteado.

Según ha explicado, el discurso pacifista del Gobierno ignora las víctimas de las dictaduras. En ese sentido, ha criticado un reciente discurso del presidente del Gobierno sobre Irán: "Conté 1.670 palabras y ni una sola dedicada a las víctimas de la teocracia terrorista en Irán".

Acusaciones de alineamiento con el eje autoritario

Durante la entrevista, la diputada del PP ha ido más allá y ha acusado al Ejecutivo de acercarse a potencias autoritarias como China.

"Sánchez, con Zapatero como vanguardia, hace tiempo que ha elegido bando", ha asegurado. A su juicio, el presidente del Gobierno "se disfraza de europeo demócrata liberal, pero se ha convertido en el caballo de Troya de ese eje autoritario dentro de Europa".

Álvarez de Toledo ha citado como ejemplo los viajes de Sánchez a China o el respaldo a la compañía Huawei, decisiones que, según ha dicho, se habrían tomado "en contra del consenso europeo".

Un proyecto político para "reunir a la nación"

En el plano interno, la diputada popular ha advertido de que España atraviesa un proceso de deterioro institucional impulsado por el Gobierno.

"Estamos en un proceso de mutación: de la democracia plena de la España constitucional a una implosión, a una fragmentación, a un Frankenstein de muñones identitarios enfrentados", ha afirmado.

Álvarez de Toledo ha defendido la necesidad de un proyecto político alternativo que tenga tres pilares: "el rearme del Estado, la regeneración de la democracia y reunir a la nación". Según ha concluido, existe ya "una España comprometida con la democracia y con los valores europeos que hoy es mayoritaria en la calle, aunque no tenga la mayoría en el Parlamento".