Nilufar Saberi estalla contra Sánchez: "Los iraníes sufren una bestialidad y nos hablan de derecho internacional"

La activista iraní Nilufar Saberi ha defendido que cualquier actuación contra el régimen de Teherán no supone un ataque contra el país, sino contra la dictadura que lo gobierna. "Irán, somos el pueblo iraní. A quien se está atacando es a la teocracia islamista gobernante en Irán en contra de la voluntad de la inmensa mayoría de los iraníes y de las iraníes tanto dentro como fuera de las fronteras de Irán", ha afirmado en La noche de Cuesta.
Saberi ha recordado que desde hace décadas los iraníes piden ayuda a la comunidad internacional invocando la "responsabilidad de protección" de la ONU, que obliga a intervenir "cuando un pueblo está siendo masacrado por los propios gobernantes quienes tenían que protegerles". En este sentido, ha lamentado "un silencio ensordecedor durante décadas dejándonos masacrar".
Sobre el número de víctimas, ha explicado que "eso nunca se sabe a ciencia cierta", pero ha subrayado que solo en ejecuciones oficiales "en lo que llevamos de año se ha ejecutado a más de 500 personas".
"Cualquier vida que no comulgue con la ideología se extingue"
La activista ha descrito una represión total por parte del régimen iraní: "Cualquier vida que no comulgue con la ideología misógina, política, fundamentalista, totalitaria, islamista, se pierde, se extingue bajo la extrema violencia de la mano de la teocracia islamista". Protestar, incluso como activista medioambiental, "se considera atentar contra la seguridad del Estado" y se juzga en "un tribunal revolucionario".
Sobre estos tribunales ha sido tajante: "Tienen cero garantías". "En el tribunal revolucionario no tienes derecho a elegir tu propio abogado… no duran, a veces, ni cinco minutos". Ha denunciado además que, ante el volumen de detenidos, "están dando sentencias de muerte por videoconferencia". "Esto es una bestialidad lo que pasa al pueblo iraní. Bajo el yugo de la Inquisición islamista", ha afirmado, insistiendo en que lo primero que necesitan es "sobrevivir".
Guardia Revolucionaria y responsabilidad internacional
Por otra parte, Saberi ha celebrado que la Unión Europea haya incluido a la Guardia Revolucionaria en la lista de organizaciones terroristas, recordando que fue creada para "proteger al líder supremo y al sistema islamista dentro y fuera de Irán" y que actúa para "oprimir donde sea que se ponga en peligro el sistema islamista". La ha definido además como "una de las mafias más grandes que existe", vinculada a "trazas, estupefacientes, armas, órganos".
La activista también ha criticado la resistencia de algunos gobiernos europeos a dar ese paso y ha señalado que "dentro del gobierno de España hay factores que simpatizan con los islamistas", aunque ha matizado que "no todo el gobierno ni muchísimo menos".
"Hay veces que no hay otra opción"
Preguntada sobre el uso de la fuerza para derrocar la tiranía, Saberi ha respondido: "Yo soy antiviolencia en todo caso, pero hay veces que no hay otra opción". En este contexto, ha utilizado una comparación: si un hombre "está maltratando a su mujer y a sus hijos en la casa", no se puede esperar a que se defiendan solos, sino que "inmediatamente llamas a la policía como tiene que ser".
"Nos tienen a millones de personas a puerta cerrada con unos auténticos sádicos salvajes que nos abren fuego en plena calle desde helicópteros, desde azoteas y pretenden que el pueblo iraní con las manos vacías se libere por su cuenta y riesgo", ha denunciado. "Ya llegará esa liberación, pero oiga, es que son vidas humanas", ha concluido la activista.
