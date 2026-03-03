La embajadora de Israel en España alerta sobre la amenaza iraní: "Es un peligro internacional"

La encargada de negocios y embajadora de Israel en funciones, Dana Erlich, ha subrayado la gravedad de la situación que atraviesa su país ante los ataques iraníes y la incorporación de Hezbolá al conflicto. En La noche de Cuesta, Erlich ha dejado claro que la prioridad en estos momentos es la seguridad de la población israelí: "En principio estamos preocupados es por nuestra población y por lo que está pasando en nuestro país, porque mientras estamos hablando los misiles de Irán siguen cayendo no solamente en Israel sino en toda la región".

La diplomática ha enmarcado el conflicto dentro de un bloque internacional claramente definido: "Está muy claro quiénes son los países aliados, socios que creen en la coexistencia y quieren vivir en paz. Son los países de la región, son varios países, la mayoría de los países de la Unión Europea, OTAN, Australia, Canadá y Ucrania". Y ha añadido que, al igual que en la guerra entre Ucrania y Rusia, "sabemos muy claro en qué bloque estamos y esta amenaza de Irán es una amenaza que nos preocupa a todos".

Erlich ha calificado la ofensiva iraní como "una amenaza inmediata y urgente, una amenaza existencial para Israel pero una amenaza muy preocupante para toda la región y todo el mundo" y ha lanzado una pregunta directa a los representantes oficiales en España: "Yo les pregunto otra vez a los representantes oficiales aquí en España de quiénes son los socios".

Hezbolá se suma a los ataques

Sobre la situación militar, ha confirmado que "lamentablemente vimos que Hezbollah ayer se juntó al llamado de Irán" y ha recordado que Teherán "ha creado, financiado y capacitado la organización terrorista de Hezbollah". Desde entonces, ha explicado, están lanzando "más y más drones y misiles que llegan dentro de Israel a diferentes distancias".

La embajadora ha insistido en que esta amenaza no es reciente: "Para nosotros lamentablemente esto no empezó hace tres o cuatro días, desde hace años y décadas nos estamos intentando defender de esta amenaza iraní directa e indirecta". Ha denunciado además el "llamamiento abierto y claro" de Irán a "eliminar a Israel", algo que dicen "claramente, públicamente y orgullosamente hasta de día".

Financiación del terrorismo y amenaza nuclear

Erlich ha descrito el funcionamiento del régimen iraní como el de un "régimen fanático islamista" que "está aprovechando de sus recursos, de su población para ganar más y más dinero y financiar organizaciones terroristas". A esa financiación ha añadido el narcotráfico que "está afectando América del Sur" y otras regiones del mundo.

Según ha explicado, Irán "no tiene ningún respecto a la ley internacional, al contrario", y utiliza sus recursos energéticos para sostener su objetivo declarado: "El objetivo es la eliminación de Israel y cuando ellos lo dicen, actúan también". Por ello, ha afirmado que Israel ha iniciado esta operación "en cooperación total con los Estados Unidos" ante un momento "crítico".

Ese momento crítico no se limita al proceso nuclear. "No solamente se trata del proceso nuclear", ha puntualizado. Erlich también se ha referido a "los misiles balísticos, que tienen cada vez más", ya que "la producción la están acelerando y también los proxys y las organizaciones terroristas en todo el mundo". En este sentido, ha alertado de que Irán intenta mover "la infraestructura del proceso nuclear y de la producción de misiles balísticos bajo tierra" para hacerse "intocables".

Derechos humanos y régimen iraní

En comparación con la situación en Israel, Erlich ha descrito el régimen iraní como "brutal". Ha señalado que "las mujeres iraníes, menores y homosexuales no tienen los derechos humanos básicos respecto a las libertades que muchos de nosotros en países democráticos en el occidente lo tomamos por hecho".

La embajadora ha dicho que basta escuchar "a las voces de iraníes que han logrado escapar" y a quienes hoy, a través de redes sociales, expresan "la alegría que sienten y la esperanza de tener otro futuro para liberarse del "régimen que los está masacrando, que no les deja trabajar, que no les deja vestirse como quieran, que no les deja estudiar, que no les deja pasear por el mundo".

¿Un conflicto largo?

Sobre la duración del conflicto, Dana ha sido prudente: "La verdad que no sabemos cuando va terminar. Nosotros este conflicto contra Irán lo estamos viviendo desde años". En este contexto, ha recordado ataques pasados contra objetivos israelíes en Buenos Aires y ha advertido de que desde hace "décadas Irán está amenazando el orden internacional".

A su juicio, es necesario que "nosotros como comunidad internacional nos juntemos para pararlos y decirles en una forma muy clara y firme que no podemos más". Aunque ha añadido que "para eliminar esta amenaza en una forma permanente necesitamos paciencia".

Asimismo, Erlich ha alertado de que el alcance de los misiles iraníes "cada vez se está mejorando" y que "la distancia hipotéticamente podría llegar" a Europa. Ha subrayado que "Irán no tiene ninguna ley, ninguna obligación bajo la ley internacional" y que "la amenaza iraní es una amenaza internacional". Por eso, ha recalcado que pararlos beneficiará "a todo el mundo".

La diplomática ha descrito una vida "paralizada" en Israel, con la población corriendo a los refugios cada vez que suenan las alarmas. "Son días muy preocupantes y estresantes", ha afirmado, relatando cómo incluso sus padres, ya mayores, deben bajar siete pisos varias veces por hora para resguardarse.

España como socio

Preguntada por la posición española, Erlich ha querido mantener el tono diplomático: "Nosotros siempre hemos dicho que España es un país aliado y socio y fue así a lo largo de los años". En este contexto, ha recordado que este año se cumplen 40 años de relaciones diplomáticas entre ambos países y ha defendido que "tenemos que trabajar junto específicamente en estos momentos". "Espero que de verdad, sé que la gente aquí escucha y entiende estas amenazas. Espero que podamos trabajar juntos", ha concluido.