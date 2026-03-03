El almirante Garat, sobre la credibilidad de la política internacional de España: "La ha perdido por completo"

El almirante Juan Rodríguez Garat ha advertido en esRadio de que España corre el riesgo de quedar aislada en el actual escenario internacional si mantiene una actitud de distanciamiento respecto a sus socios europeos y atlánticos. En una entrevista en La noche de Cuesta, dirigida por Carlos Cuesta, el exalto mando militar ha defendido que nuestro país debe alinearse con sus aliados naturales y apostar por una disuasión nuclear europea.

Rodríguez Garat ha sido claro al analizar la posición que debe adoptar España ante las tensiones geopolíticas actuales, marcadas por el papel de Estados Unidos, el conflicto con Irán y las propuestas de autonomía estratégica impulsadas por Francia. "España es un país pequeño para lo que se estila hoy día en el mundo para tener poder y necesita estar al lado de sus socios", ha afirmado.

A su juicio, la Unión Europea debe centrarse en reforzar su propia capacidad de disuasión. "La Unión Europea tiene que estar centrada en lo que quiere la Unión Europea, que evidentemente necesita una disuasión nuclear propia, que es lo que propone Macron", ha señalado, subrayando además la necesidad de replantear el valor de la legalidad internacional. "Si la legalidad internacional es lo que decidan unánimemente Putin, Trump y Xi Jinping, además de los líderes de Inglaterra y de Francia, eso evidentemente no conduce a la justicia".

En ese contexto, ha defendido que Europa debe jugar un papel relevante en la configuración de un nuevo orden internacional, en el que "debería poder oírse la voz de España si no nos autoexcluimos, como estamos haciendo últimamente".

Advertencia sobre la pérdida de credibilidad

El almirante también se ha referido a las declaraciones de Donald Trump, que calificó a España como "un aliado terrible" y deslizó la posibilidad de sanciones. Aunque ha restado importancia a la viabilidad real de algunas amenazas —"no puede utilizar las bases sin permiso. Obviamente, no puede echarnos de la OTAN, todas estas cosas", ha indicado—, ha señalado que el problema de fondo no es ese.

"Lo importante de todo esto es que España se autoexcluya, y esto no pasa ahora, viene de largo", ha lamentado. Según ha explicado, el país ha ido perdiendo peso en los foros europeos y atlánticos por priorizar la política interna frente a la responsabilidad internacional. "Preferimos, en general, mirarnos en el ombligo, priorizar la política doméstica, buscar por encima de todo la estabilidad del Gobierno y abandonar nuestra responsabilidad internacional a otros pueblos que parece que se la toman más en serio".

Rodríguez Garat ha matizado que la credibilidad técnica y operativa de las Fuerzas Armadas españolas no está en cuestión. "Todavía seguimos trabajando hombro con hombro con nuestros aliados en despliegues de la Alianza Atlántica y todavía las relaciones entre instituciones son buenas", ha precisado. Sin embargo, ha reconocido que "nuestra política sí ha perdido credibilidad".

Defensa de la disuasión nuclear europea

Preguntado directamente por la propuesta francesa de una alianza disuasiva en materia nuclear, el almirante no ha dejado lugar a dudas: "No tengo ninguna duda". Ha recordado que el vínculo transatlántico ha sido fundamental para la estabilidad europea, pero ha advertido de que su continuidad no está garantizada.

"Podemos dudar de la voluntad de mantenerlo al otro lado del océano; depende de quién suceda a Trump en Estados Unidos", ha señalado. En ese escenario, ha subrayado que Europa necesita independencia estratégica y que esta no es viable sin capacidad nuclear propia. "Todo el mundo, menos España, está convencido de que esa independencia estratégica no puede existir sin una disuasión nuclear propia, porque a los enemigos que tememos es precisamente porque tienen armas nucleares".