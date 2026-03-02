Florentino Portero explica las claves de la guerra en Irán y señala la fallida política internacional de Sánchez

El historiador y analista de relaciones internacionales Florentino Portero ha advertido de las contradicciones de Donald Trump tras anunciar que no descarta el despliegue de infantería en Irán y ha alertado del grave deterioro que, a su juicio, está provocando la posición del Gobierno español frente a Estados Unidos.

En La noche de Cuesta, Portero ha subrayado que Trump "lleva contradiciéndose desde hace mucho tiempo", señalando que "dice una cosa y hace la contraria". Ha recordado que el presidente estadounidense ha repetido en numerosas ocasiones que con él "Estados Unidos no va a vivir guerras" ni se va a "complicar la vida reconstruyendo estados".

Sin embargo, ahora "lo que ha dicho es que la campaña contra Irán tiene como objetivo un cambio de régimen, aunque luego dice que no, pero luego vuelve a decir que sí". Para el analista, colocar infantería en territorio iraní "sería lo último, la mayor contradicción posible".

Portero considera que el anuncio busca sobre todo "tratar de asustar a los dirigentes iraníes" más que llevarse realmente a cabo, ya que una operación de ese tipo tendría "un calado enorme". "Si uno coloca infantería en Irán, estamos hablando de un millón de hombres, no estamos hablando de un regimiento", ha explicado, recordando que Irán es "un país muy grande, muy poblado", con cientos de miles de efectivos entre fuerzas regulares y reservistas.

A su juicio, la dinámica actual "no es muy coherente en el plano doctrinal", ya que aunque se afirma que el objetivo es cambiar el régimen, "nada de lo que está haciendo realmente va dirigido hoy por cambiar el régimen, porque el régimen está preparado para aguantar situaciones como estas y mucho más graves".

Críticas a la posición del Gobierno español

Preguntado por la negativa del Ejecutivo a que se utilicen las bases españolas en el contexto de esta crisis, Portero ha diferenciado entre "el interés nacional" y "el interés del gobierno en la perspectiva del gobierno".

"Desde el punto de vista del interés nacional es una barbaridad que nos va a costar muchos disgustos, que nos va a hacer muchísimo daño", ha afirmado. En su opinión, se trata de "un terrible regalo que hacemos a Marruecos" y supone "una crisis de confianza entre nosotros y Estados Unidos, entre nosotros y otros socios europeos, y entre nosotros y el núcleo fundamental de los estados árabes, que están siendo atacados en estos momentos por Irán".

En segundo lugar, ha señalado que estas decisiones "las tomó Moncloa sin un análisis conjunto con Exteriores", y que "el ministerio como tal no funciona, no existe, no se consulta". Según ha denunciado, son resoluciones adoptadas "desde el relato de la política interior, por gente que no sabe nada de política internacional, y nada es nada", con el objetivo de "mantener la mayoría parlamentaria" y "captar votante de la extrema izquierda".

En relación con las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que aseguró que las bases españolas no se usarán para nada que no encaje en el convenio con Estados Unidos ni en la Carta de Naciones Unidas, Portero ha insistido en que lo fundamental en un tratado "no es la letra estricta, sino el sentido" del compromiso.

"Lo fundamental es que estamos juntos en esto", ha señalado. A su juicio, el mensaje que se está enviando es que "nosotros no compartimos visión con EEUU y que consiguientemente no nos vamos a comportar como aliados".

Por ello, el analista ha advertido además de que esta posición no solo afecta a la relación bilateral con Washington, sino también al conjunto de la OTAN y de la Unión Europea, ya que "la mayor parte de los estados europeos, sobre todo los importantes, tienen muy claro que en estas circunstancias tenemos que estar con EEUU y tenemos que estar con los árabes, que están sufriendo un ataque".

Deterioro de la imagen en Washington

Sobre la posibilidad de que desde el entorno de Trump se plantee incluso la expulsión de España de la OTAN, Portero ha precisado que "no está previsto echar a nadie" y que España "formalmente no ha violado el convenio" y, además, "esto no es una operación de la OTAN".

No obstante, ha llamado la atención sobre las advertencias del senador Graham y ha señalado que cuando figuras de ese peso "dicen esas cosas, cuidado, porque quiere decir que están tomando nota del tema".

Según ha concluido, en Washington son "muy conscientes de la relación del gobierno español, de partidos directivos del gobierno español, con el régimen bolivariano, con el grupo de Puebla, y con todo ese mundo que todos sabemos está muy relacionado con el crimen organizado y con el narcotráfico".

"La imagen de España en Washington en estos momentos está realmente por los suelos y esto nos costará décadas el poder superarlo", ha sentenciado.