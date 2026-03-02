El senador del PP que ha interrogado a Zapatero: "Es obvio que ha tapado el pago de 500.000 euros de Plus Ultra"

El senador del Partido Popular Fernando Martínez-Maíllo, que ha interrogado a José Luis Rodríguez Zapatero en la comisión del ‘Caso Koldo’ en el Senado, ha asegurado que la comparecencia del expresidente ha evidenciado "una intención de mentir" y "una intención de ocultar".

En La noche de Cuesta, Martínez-Maíllo se ha preguntado sobre la negativa de Zapatero a responder a determinadas cuestiones. "¿Qué intimidad tiene un señor, que es presidente del Gobierno, que utiliza medios públicos, que tiene asignación, que tiene pasaporte diplomático y que ha hecho actividades privadas?" A su juicio, bastaba con "contestar simplemente si ha trabajado por una empresa como Huawei".

El senador popular ha recordado que el desarrollo del 5G de esa compañía está prohibido "por Estados Unidos, por la Unión Europea, hasta por la OTAN", y ha lamentado que el expresidente no quisiera responder o aportar mensajes requeridos. "Aquí, evidentemente, hay una intención de mentir, hay una intención de ocultar. Yo creo que hemos retratado bastante bien al personaje", ha afirmado.

"Muchísimo nerviosismo" por el sobre con cupos de petróleo

Martínez-Maíllo también ha señalado el "nerviosismo" que ha mostrado Zapatero cuando se le ha preguntado por el denominado "sobre" que, según el entorno de Víctor de Aldama, contendría cupos de petróleo destinados a la financiación del PSOE y de otros partidos de la Internacional Socialista.

"Se ha puesto muy nervioso", ha insistido, y ha añadido que el expresidente llevaba "preparado" ese asunto antes incluso de que se formulara la pregunta. "Empezó a argumentarlo como si lo trajera ya de casa preparado y no le ha salido ni siquiera bien en ese momento", ha señalado, a la espera de que Aldama concrete el contenido de esa documentación.

Medio millón por 15 informes de 12 folios

Sobre los trabajos facturados por el entorno de Zapatero, el senador del PP ha detallado que el expresidente habría cobrado "casi 500.000" euros por 15 informes. "Estamos hablando de 30.000 euros el informe. 12 folios. Sale a unos 2.500 o 3.000 euros el folio", ha explicado.

Según ha asegurado, al analizar los documentos han comprobado que contienen "frases literales extraídas de la Organización Mundial de la Salud", correspondientes a los años 2020-2021, "copiadas, tal cual copiar y pegar". Martínez-Maíllo ha solicitado la entrega del resto de informes para verificarlos, pero, según ha relatado, Zapatero se ha negado a facilitarlos.

El expresidente habría alegado que, además de informes escritos, realizaba asesorías orales. "Yo la verdad es que no sé cómo se hace eso. ¿Y cómo facturas un informe oral?", ha cuestionado el senador.

"Sociedad instrumental" para tapar pagos

En relación con la sociedad vinculada al entorno familiar de Zapatero —que, según ha expuesto, tendría un único cliente y como pagadores a sus hijas, su familia y él mismo— Martínez-Maíllo ha sostenido que se trata de una "sociedad instrumental".

"Cuando hay una sociedad instrumental, eso lo dice la OCDE sobre los elementos básicos para una trama de corrupción internacional, es básico la existencia de una sociedad instrumental, donde se trata con eso de tapar comisiones y de utilizar argumentos como consultorías genéricas", ha afirmado.

A su juicio, en este caso se estaría ante "consultorías genéricas que no se han realizado, informes que no se han realizado, facturas infladas", y ha concluido que "es obvio que ser una sociedad instrumental ha servido para tapar el pago de 500.000 euros por parte de Plus Ultra".