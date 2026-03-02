Acción y Comunicación de Oriente Medio sobre la postura de Sánchez en Irán: "Nos estamos convirtiendo en el eje del mal"

La vicepresidenta de ACOM, Rosa Reigia, ha advertido de que la entrada de Hezbolá en la guerra junto a Irán abre "un período peligroso" y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de situar a España en una posición internacional "muy complicada" y "difícilmente reparable".

En La noche de Cuesta, Reigia ha señalado que la ofensiva de Hezbolá era "una situación bastante esperable", dado que se trata de uno de los principales intermediarios "de Irán en la región", con una "capacidad armamentística superior" y que ha recibido "muchísimo apoyo de Irán durante muchísimos años".

No obstante, ha subrayado que la milicia libanesa "queda muy debilitada" tras las contiendas mantenidas con Israel durante los dos años de la guerra de Gaza, aunque el escenario actual es "peor" porque los ciudadanos israelíes viven "bajo un estado de alarma constante" desde el inicio de la operación de Israel y Estados Unidos contra Irán.

"Un período peligroso"

"Irán va a intentar todo lo que pueda contra Israel", ha afirmado, advirtiendo de que la capacidad armamentística iraní es "mucho mayor" que la de Hezbolá, lo que explica que algunos impactos recientes hayan sido "más potentes que en otras ocasiones" y hayan provocado víctimas civiles. "Esto es una guerra. No podemos ser tampoco naif", ha resumido.

Reigia ha insistido en que "atacar a la cabeza del pulpo hace que los tentáculos se muevan" y que, aunque Irán está "debilitado" por los "ataques quirúrgicos" de Israel y la colaboración estadounidense, el momento es "complicado" porque "cuando un animal se siente herido, se defiende como puede y pueden ocurrir muchas cosas".

A su juicio, la situación internacional exige claridad estratégica, algo que, en su opinión, no está ofreciendo el Ejecutivo español.

"Un daño internacional tremendo"

Tras conocerse que la embajada iraní en España ha agradecido la posición del Gobierno sobre el uso de bases españolas por parte de Estados Unidos, Reigia ha sido tajante: "Nos hemos convertido en el gobierno más desleal y menos confiable de Occidente".

La vicepresidenta de ACOM considera que el "daño internacional" causado por Sánchez "es tremendo" y sitúa geopolíticamente a España en una posición "muy complicada", especialmente en relación con Marruecos. "Le estamos regalando a Marruecos toda la autoridad y toda la complacencia de todos estos países", ha advertido, alertando de que Estados Unidos podría reforzar su alianza con Rabat en detrimento de España. En este contexto, ha llegado a afirmar que España se está situando "en el eje del mal, casi en la cabeza del eje del mal".

En este sentido, Reigia ha sido especialmente contundente al denunciar la magnitud de la represión en Irán, asegurando que España "se está posicionando del lado de los que hace menos de un mes han matado a 40000 personas en dos semanas".

Ha descrito imágenes de mujeres, civiles y niños asesinados por oponerse a "una teocracia" tras "40 años aguantando el régimen de los ayatolás", y ha defendido que a esa población "sí hay que darle apoyo", porque aunque la caída de un régimen "tan autoritario, tan teocrático" no será inmediata.

Reigia también ha defendido la necesidad de respaldar a la población civil iraní. "Un régimen tan autoritario, tan teocrático como el régimen iraní no cae en dos días", ha señalado, aunque ha subrayado que es imprescindible apoyar "a la disidencia interna" porque serán los propios iraníes quienes deban "construir el próximo Irán".

En su análisis, Irán se ha convertido en "el principal o el único actor que impide la paz y la estabilidad en la región", recordando su papel tras los ataques del 7 de octubre y su actuación frente a distintos países de Oriente Medio.