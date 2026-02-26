Un experto en inmigración alerta de que la inmensa mayoría de menas son adultos: "De 20 años en adelante"

El analista político experto en inmigración Rubén Pulido ha denunciado en La noche de Cuesta que gran parte de los menores extranjeros no acompañados (menas) que llegan a España no son realmente menores y criticó las deficiencias en los sistemas de control y repatriación.

La misión del Parlamento Europeo que visitó Canarias en septiembre de 2025 ha concluido que "alrededor de la mitad" de los supuestos menores extranjeros no acompañados sometidos a pruebas de determinación de edad fueron finalmente declarados adultos.

Sobre la situación de los menores y las pruebas de edad, Pulido ha afirmado que estos datos dejan a España en "una posición lamentable". "Entre el 2021 y el 2024 se hicieron casi 26.500 pruebas de edad. De esas casi 26.500, solo el 47%, 12.464, resultaron ser menores. Solo el 47%. El 30% directamente, casi 8.000 menas, supuestos menores, eran 100% adultos, sin ningún tipo de duda", ha señalado el experto.

Respecto a la edad de los supuestos menores, ha indicado: "Las pruebas son muy garantistas. Exactamente, son de 20 en adelante. Cuando se arroja una mayoría de edad, se está muy seguro de que la mayoría de edad es totalmente constatable".

Más del 90% de adultos viajan con sus hijos

Sobre fraudes familiares, Pulido ha remarcado que "hay muchos padres que vienen con sus hijos en las embarcaciones… de esos test de ADN, más del 90% en los últimos años han demostrado una filiación parental entre adultos y menores que viajaban en una misma embarcación". Por lo tanto, "es manifiesto que más de un 90% de adultos que viajan con menores nos están trayendo a sus hijos para que formen parte de esos circuitos de tutela autonómica".

El experto también ha denunciado la llegada de inmigrantes a través de rutas secundarias: "La semana pasada se detectó un grupo de pakistaníes que estaban alrededor del consulado en Barcelona y que querían denunciar una pérdida de documentación… tirando del hilo, los Mossos vieron que uno de ellos tenía un familiar en Hospitalet, porque ellos decían que vivían en Hospitalet, y ese familiar pues se está investigando por qué posiblemente les iba a facilitar algún contrato de un establecimiento que tenían en Hospitalet para, en definitiva, impostar una residencia".

El centro de Hortaleza, uno de los más conflictivos de Madrid

Sobre los centros más conflictivos, como el de Hortaleza en Madrid, Pulido añadió: "Una muestra de que el centro de Hortaleza tiene un alto grado de conflictividad es que este año la gerencia del centro y la dirección del centro han venido a comprar para los vigilantes de seguridad chalecos antipinchazos, porque hay armas blancas en el centro y porque se ha intentado apuñalar a los vigilantes".

En este sentido, el experto ha denunciado que "la mayoría de los internos que hay en Hortaleza son visiblemente adultos", señalando que está afrontando "una denuncia de la dirección y de la gerencia del centro por haber filtrado expedientes de esos menores, en los cuales se evidencia que la inmensa mayoría son adultos".