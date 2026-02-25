Perdiguero clama contra la juez de Catarroja por incluir a su marido en la instrucción: "Huele a investigación sectaria"

El subinspector de la Policía Nacional y portavoz nacional de JUNTOSPOLGC, Alfredo Perdiguero, ha lanzado durísimas críticas contra la actuación judicial en una de las investigaciones más sensibles de los últimos tiempos, al denunciar irregularidades que, a su juicio, comprometen de lleno la imparcialidad del proceso.

En una entrevista concedida a Carlos Cuesta en La noche de Cuesta, Perdiguero ha calificado de "absolutamente inaudito" que un informe elaborado por la Guardia Civil en funciones de policía judicial haya sido directamente descartado. "Es el primer caso de un informe de la Guardia Civil, un informe de policía judicial, que cuando no gusta se tira a la basura. Llevo treinta y pico años en esta profesión y no he visto un caso así en mi vida", ha afirmado.

Dudas sobre la imparcialidad judicial

El subinspector ha centrado buena parte de sus críticas en la actuación de la jueza instructora, después de que se conociera la presencia de su marido durante diligencias judiciales. Aunque Cuesta lo ha planteado "como metáfora", Perdiguero ha sido tajante: "¿Qué imparcialidad puede tener esa jueza que, en lugar de fiarse de los informes, atienda a su marido, que vete tú a saber qué conocimientos judiciales tiene?".

Según ha explicado, no se trata solo de una presencia pasiva, sino de una posible influencia directa en el desarrollo de los interrogatorios. "Aunque solo sea aconsejar o decir ‘apunta eso’ o ‘no apuntes’, eso ya está fuera de todo contexto. Está fuera de cualquier sesión judicial", ha señalado, recordando además que se trata de una causa con "tantísimos muertos" detrás.

Reproches a la UCO por hacer su trabajo

Perdiguero también ha denunciado que la jueza llegara a reprender a los agentes de la UCO por supuestamente "extralimitarse" en sus conclusiones. "Nunca he visto una jueza no solo no admitir un informe judicial, sino reprender a los compañeros diciendo que señalan a gente que no tienen por qué señalar", ha subrayado. A su juicio, los investigadores se limitaron a hacer su trabajo de forma imparcial, elevando al juzgado los hechos y testimonios recabados.

En este contexto, ha reclamado una intervención clara del Consejo General del Poder Judicial. "Debería entrar primero para explicar qué hace su señor marido diciéndole lo que tiene que preguntar y, segundo, para analizar qué imparcialidad puede tener cuando escucha a personas ajenas y no a la policía judicial", ha reclamado.

Críticas al clima político y a posibles filtraciones

El portavoz de JUNTOSPOLGC también ha cargado contra las valoraciones políticas realizadas sobre la instrucción judicial, en referencia a declaraciones públicas que daban por hecho indicios penales contra determinados responsables. "No creo que esa persona tenga conocimiento de todas las diligencias practicadas para decir que hay muchos indicios. ¿Se lo ha dicho alguien? ¿Se lo ha filtrado alguien?", se ha preguntado.

En su opinión, todo el proceso "atufa mucho" y transmite la sensación de que la investigación ya tiene un rumbo predeterminado. "Si la policial ya la han apartado y no se escucha a todas las partes, eso desde luego es cualquier cosa menos imparcialidad y justicia", ha sentenciado.