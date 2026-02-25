Indignación de las víctimas de Adamuz por la ocultación de pruebas de Adif: "La indignación que tenemos es máxima"

Las familias del descarrilamiento de Adamuz han decidido dar un paso al frente ante lo que consideran una cadena de irregularidades "inadmisibles" en la investigación del accidente. Según han denunciado públicamente en esRadio, los afectados sospechan que se han ocultado pruebas clave y que incluso se ha vulnerado la cadena de custodia del material probatorio.

En una entrevista concedida a Carlos Cuesta en esRadio, Mario Samper, superviviente del siniestro y portavoz de los afectados, ha expresado su indignación tras conocer que personal de ADIF habría accedido de madrugada a la zona del accidente para retirar piezas relevantes sin autorización judicial. A este hecho se suma, según las informaciones conocidas en los últimos días, la decisión del Gobierno de declarar reservado un informe técnico sobre la soldadura de la vía, un documento que podría resultar determinante para esclarecer las causas del descarrilamiento.

"Me parece increíble. No sé en qué país vivimos", ha afirmado Samper, visiblemente afectado. "Primero, que la zona se quede sin custodia, y segundo, que alguien pueda retirar pruebas con total impunidad cuando hay 46 personas enterradas y más de doscientos heridos". El portavoz de las víctimas ha reconocido que la noticia le ha provocado tal impacto que "me costó hasta conciliar el sueño".

Una asociación para llevar el caso a los tribunales

Ante esta situación, los supervivientes y familiares de las víctimas han constituido la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, con el objetivo de coordinar acciones legales y reclamar explicaciones. Samper ha explicado que la entidad acaba de echar a andar y que ya están en contacto con varios despachos de abogados para decidir la estrategia jurídica. "Este asunto se va a llevar a los tribunales, claramente", ha subrayado, dejando abierta la posibilidad de presentar una querella específica por la retirada de pruebas, además de la denuncia penal principal.

Los recursos económicos de la asociación, por ahora, son muy limitados. "Son nulos, básicamente las aportaciones de los socios", ha reconocido Samper, que ha anunciado la próxima puesta en marcha de una página web para canalizar apoyos y facilitar información a quienes quieran colaborar.

Ningún contacto del Gobierno

Pese a la gravedad de los hechos denunciados, las víctimas aseguran no haber recibido ninguna llamada ni explicación directa por parte del Gobierno central. "Se han dado explicaciones en el Senado y en el Parlamento, pero nadie que iba en el tren ha recibido una explicación", ha lamentado Samper. "Ni una sola autoridad se ha puesto en contacto con nosotros".

Esta falta de comunicación contrasta con las versiones oficiales ofrecidas desde el Ministerio del Interior sobre la rapidez de la actuación de los servicios de emergencia, una versión que los supervivientes desmienten de forma tajante.

"Tardaron más de una hora en llegar"

El propio Samper ha relatado en esRadio cómo vivió los primeros momentos tras el descarrilamiento. Según su testimonio, él y otro pasajero tuvieron que salir en busca de ayuda porque los equipos de emergencia no llegaban. "Fuimos nosotros los que nos encontramos con la Guardia Civil, tres cuartos de hora después del suceso", ha explicado. A ese tiempo, añade, hubo que sumar "quince o veinte minutos más" hasta que llegaron el resto de servicios.

El superviviente ha asegurado que el tren siniestrado se encontraba a apenas "600 o 700 metros" de otra zona donde sí había un amplio despliegue de bomberos, Protección Civil y fuerzas de seguridad, pero que nadie supo localizar el Alvia accidentado. "Hubo un fallo de comunicación evidente. Estaban cerca, pero lejos de nosotros", ha resumido.

Manifestaciones en varias ciudades

La asociación ya ha acordado por unanimidad convocar movilizaciones públicas para exigir responsabilidades. Según ha avanzado Samper, las manifestaciones se celebrarán en las ciudades de origen y destino de los trenes implicados: Málaga, Huelva y Madrid.

Los afectados observan con creciente preocupación las informaciones que apuntan a una posible contaminación de pruebas. Samper no descarta que la retirada del material probatorio pueda acabar beneficiando a quienes la llevaron a cabo. "Podría darse la paradoja de que los mismos que se llevaron las pruebas luego aleguen que no son válidas porque se rompió la cadena de custodia", ha advertido. "Esto ya parece un circo".

Las víctimas insisten en que no buscan otra cosa que verdad, justicia y transparencia. Y advierten de que no van a callar hasta saber qué ocurrió realmente la noche del descarrilamiento.