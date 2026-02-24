El abogado de la víctima del DAO destapa la "finca de los poderosos": las nuevas denuncias apuntan a otros comisarios

Jorge Piedrafita, abogado de una de las víctimas del ex DAO, ha denunciado en una entrevista en esRadio, en el programa La Noche de Cuesta, la existencia de una presunta estructura de poder dentro de la cúpula policial que habría actuado con sensación de impunidad y con un modus operandi repetido en varios casos.

Piedrafita ha confirmado que actualmente hay cuatro denuncias vinculadas a mandos policiales. Dos de ellas afectan directamente al ex DAO González. "Estamos hablando de cuatro comisarios que tengamos identificados hasta ahora", ha explicado.

Sobre el caso principal, ha recordado que una de las denuncias habla directamente de violación. Pero, además, ha detallado que las otras denuncias siguen un patrón similar: abuso de autoridad por parte de mandos que, según ha señalado, "creyéndose con un poder ilimitado o intocable, abusan de su autoridad para satisfacer deseos personales".

En el caso de las agentes que han denunciado, dos serían por acoso laboral —que, según el letrado, tendría "tinte sexual"— y otra por agresión sexual consistente en "un beso y un tocamiento no consentido". En todas, asegura, se repite el mismo esquema: superior jerárquico, intimidación y bloqueo de los cauces internos.

La finca y la presión a una testigo

Uno de los episodios más graves relatados durante la entrevista es el de la finca utilizada por lo que en el pueblo denominaban "los poderosos". La víctima en este caso no es policía, sino una mujer que vivía junto a la propiedad.

"Era una mirada molesta para los poderosos y le dijeron que se tenía que ir", ha explicado Piedrafita. Ante su negativa, comenzaron las presiones: vigilancia, control e intimidación, presuntamente utilizando medios públicos.

Según el abogado, al no lograr que abandonara su vivienda, se actuó contra su entorno laboral. "Optaron por extender sus tentáculos con las empresas de seguridad privada para que esta mujer perdiera su trabajo", ha afirmado. Finalmente, la mujer fue despedida.

En relación con lo ocurrido dentro de la finca, el abogado ha precisado que la víctima no sabe qué sucedía en el interior, pero sí ha confirmado la existencia de audios y fotografías que estarían en proceso de análisis y que permitirían identificar a los mandos presentes.

Contacto con el Ministerio

Piedrafita ha confirmado que el ministro del Interior se puso en contacto con él el pasado viernes y posteriormente habló con su clienta, aunque en ese momento solo constaba oficialmente una víctima.

El abogado ha aprovechado la entrevista para hacer un llamamiento público: "Cualquier mujer que haya sido víctima de abusos o agresiones en el ámbito policial que se ponga en contacto conmigo. Desde la asociación les vamos a ayudar de forma gratuita, a escucharlas, acompañarlas y accionar la acción de la Justicia".

Ha insistido en que cree que puede haber más afectadas: "Espero que me llamen muchas más personas, porque creo que hay muchas más víctimas. No sabemos hasta dónde llegan las extensiones de esta estructura".

Una "camarilla" protegida

Piedrafita ha descrito la existencia de un grupo dentro de la cúpula policial que se habría protegido mutuamente. "No todos, porque hay comisarios decentes, pero sí había un grupo, una camarilla, que se ha protegido entre sí, se deben favores, han ascendido juntos y han progresado juntos", ha explicado.

A su juicio, no se trata de comportamientos aislados, sino de una parte de la cúpula que habría desarrollado una estructura de poder para actuar sintiéndose "por encima del bien y del mal".

El letrado ha subrayado que todas las denuncias se están trabajando con base probatoria. "Nosotros siempre trabajamos con pruebas", ha afirmado, confirmando la existencia de audios, fotografías y otra documentación que estará siendo analizada antes de presentar nuevas acciones judiciales.