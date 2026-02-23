Luis María Pardo aclara el bloqueo de la Audiencia de Madrid al Caso Begoña: "Quieren quitarle la instrucción a Peinado"

Luis María Pardo, abogado y presidente de Iustitia Europa, ha denunciado en una entrevista en esRadio en el programa La Noche de Cuesta, las irregularidades y bloqueos que, a su juicio, afectan al caso de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Según Pardo, la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido frenar la decisión de que un jurado juzgue a Gómez, considerando que los autos dictados por el juez Peinado carecen de la fundamentación necesaria.

"Es curioso que Begoña Gómez reapareciera hace 48 horas y, de repente, la Audiencia frena todo; parece que se ponen obstáculos justo cuando los hechos son más evidentes", ha señalado Pardo, denunciando la lentitud y la falta de claridad en las actuaciones judiciales. Según él, esta demora podría incluso coincidir con la próxima jubilación del juez Peinado, lo que "podría derivar en que la causa termine en manos de otro magistrado, ralentizando aún más el procedimiento".

Acusaciones claras

Pardo ha subrayado que los delitos que se investigan en el caso Gómez presentan "una base objetiva suficiente", pero que el juez Peinado no ha realizado "una tesis pormenorizada de los hechos", tal y como le exige la Audiencia. "Los delitos están fuera de todo debate y deberían ser juzgados por un tribunal de jurado, no por decisiones arbitrarias", ha enfatizado.

El abogado ha denunciado también posibles conflictos de intereses en el rescate de Air Europa y la implicación de Begoña Gómez en contratos y adjudicaciones que terminaron en sociedades de su propiedad. "Tenemos más de 200 mails y más de 100 incriminatorios penalmente. Todo apunta a un tráfico de influencias previo", ha explicado.

Pardo ha afirmado que las autoridades han bloqueado investigaciones clave. "El factor Air Europa ha estado bloqueando todo. El juez Peinado es consciente de ello, pero la superioridad no permite avanzar la investigación", ha denunciado. Según él, estas trabas ponen en peligro la transparencia del proceso y dificultan que se aclaren las responsabilidades.

El abogado ha recordado que la legislación española impide que un presidente del Gobierno decida en casos donde exista conflicto de intereses con familiares directos. En este caso, según documentación de la Unidad Central Operativa (UCO), se habría producido comunicación directa entre Begoña Gómez y responsables del rescate de Air Europa antes de que el Consejo de Ministros tomara decisiones.

Luis María Pardo ha concluido señalando que los obstáculos judiciales y la falta de fundamentación en los autos podrían poner en riesgo la correcta administración de justicia. "Si se permite que la causa se dilate o cambie de juez, se pondrá en peligro que los responsables respondan por sus actos. Es un asunto de interés público y debe ser tratado con total transparencia", ha sentenciado.