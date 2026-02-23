La dolencia cardiovascular de Sánchez hace saltar las alarmas: "Se trata de una patología grave"

Miguel Ángel Pérez, responsable de tribunales de esRadio y periodista de Libertad Digital, ha confirmado en exclusiva que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está siendo tratado por una dolencia cardiovascular en el Hospital Ramón y Cajal desde hace unos meses. La noticia, publicada en exclusiva por Libertad Digital, ha generado nerviosismo en Moncloa ante la divulgación de una información contrastada y verificada por el periodista.

Carlos Cuesta, desde esRadio, ha llamado telefónicamente al programa El Análisis de Antonio Naranjo en Telemadrid y también a Miguel Ángel Pérez, para abordar la exclusiva publicada por este último sobre la dolencia cardiovascular del presidente del Gobierno.

Durante la conversación a tres, Miguel Ángel Pérez ha confirmado que Sánchez está siendo tratado desde hace meses en el Hospital Ramón y Cajal por una dolencia cardíaca que, de no mantenerse bajo control, podría derivar en complicaciones como trombosis o infartos. Pérez ha señalado que la información ha sido confirmada por equipos médicos y fuentes contrastadas, y que se ha manejado con cuidado para no vulnerar la privacidad sanitaria del presidente.

"Con un seguimiento adecuado, la dolencia de Sánchez no ha presentado mayores riesgos y actualmente se encuentra controlada", ha explicado Pérez, añadiendo que la noticia ha tenido un enorme impacto político en Moncloa y que la Secretaría de Estado de Comunicación ha intentado ridiculizar la información en lugar de emitir un desmentido formal.

Durante la llamada, Cuesta ha destacado la importancia de la exclusiva de Libertad Digital, recordando que la publicación ha sido la primera en informar sobre la dolencia y que la confirmación de hoy refuerza la veracidad de los hechos. Antonio Naranjo ha señalado que, a pesar de la dolencia, Sánchez ha mantenido su actividad y ha reafirmado su intención de continuar liderando el proyecto socialista "más allá de 2027".

Pérez ha subrayado que la actitud del presidente busca proyectar fortaleza y evitar mostrar debilidad ante la ciudadanía y posibles tensiones internas del partido, y ha recalcado que la noticia ha sido tratada con rigor periodístico.