JUPOL desvela que Marlaska no ha cesado al policía que trató de acallar a la víctima del DAO: "Le han dado un puestazo"

Laura García, portavoz de JUPOL, ha denunciado en una entrevista en esRadio, en el programa La Noche de Cuesta, la ineficacia de los protocolos internos de la Policía para casos de agresión sexual y la protección que reciben ciertos cargos implicados en el llamado "caso DAO".

García ha explicado que la primera víctima presentó la denuncia el 23 de abril de 2025 y que, según la información que ha ido conociendo el sindicato, ya el 11 de julio existía conocimiento de los hechos por parte de la cúpula policial. "Todo apunta a que sí. De ser cierto sería tan grave que parece que se actúa como en una serie de mafias", ha afirmado.

Puestos de responsabilidad y vacaciones "premium"

La portavoz ha relatado que Óscar San Juan, mano derecha del ex DAO, actualmente disfruta de vacaciones mientras mantiene un nuevo cargo como jefe de la Brigada de la Unidad Central Operativa de la Comisaría General de Policía Científica, uno de los mandos más altos en tratamiento de crímenes en España. "Cualquiera de nosotros estaría en un calabozo o con retirada de empleo y sueldo hasta que se esclarezcan los hechos", ha subrayado García, denunciando un trato de favor inaceptable.

Asimismo, la dirigente ha explicado que el ex DAO continúa utilizando la vivienda oficial del Estado y que se le ha facilitado un coche oficial con chófer, incluso semanas después de los hechos denunciados. "Se están cachondeando de toda España, la protección a la víctima es prácticamente inexistente", ha alertado.

El encubrimiento

García ha señalado que la actual cúpula policial mantiene a todos los responsables en sus puestos, a pesar de los indicios graves de delitos dentro del seno de la institución. "Confían los unos en los otros y, cuando vienen mal dadas, el director general de la Policía y sus asesores se esconden del conocimiento de lo ocurrido", ha explicado, denunciando que las órdenes políticas y ls favores a terceros han interferido en los despliegues policiales y los traslados de agentes.

Ante esta situación, JUPOL ha convocado una concentración hoy frente al Ministerio del Interior para exigir la dimisión del ministro Fernando Grande-Marlaska. La portavoz ha advertido que el sindicato CEP repetirá la movilización mañana, sumando presión a la petición de responsabilidades.

García ha concluido señalando que, mientras haya protección para altos cargos y se mantengan privilegios como viviendas oficiales, vacaciones "premium" y nombramientos de mando, la confianza de los policías y de los ciudadanos en la institución seguirá deteriorándose. "No podemos permitir que se normalice el encubrimiento de delitos graves dentro de la Policía", ha sentenciado.