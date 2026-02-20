Policías ponen contra las cuerdas a Marlaska por su blindaje del ex DAO: "La cantidad de pruebas es brutal"

David Gutiérrez, portavoz del CEP, ha denunciado en una entrevista en esRadio, en el programa La Noche de Cuesta, la ineficacia de los protocolos internos para casos de agresión sexual dentro de la Policía y la protección insuficiente a quienes denuncian estos abusos, especialmente en el caso del exdirector adjunto operativo (DAO).

Gutiérrez ha explicado que, si los hechos hubieran involucrado a cualquier otro policía, "nos hubiéramos enfrentado a expediente disciplinario, suspensión cautelar y probablemente detención", debido a la contundencia de las pruebas, que incluyen audios y mensajes. Sin embargo, en este caso, el ministro del Interior otorgó un trato preferente al ex DAO, facilitándole una jubilación "premium" en lugar de sancionarlo.

Jubilación ad hoc

El portavoz del CEP ha detallado que se creó una ley ad hoc que permitió al ex DAO acceder a una jubilación superior, sumando pluses por medallas, y que su situación económica se encuentra ahora en un nivel muy superior al que hubiera tenido cualquier otro funcionario en circunstancias similares. "Es auténtica vergüenza; deberían retirarle las medallas y abrir un expediente disciplinario", ha afirmado Gutiérrez.

Gutiérrez ha denunciado la falta de actuación del Ministerio del Interior y el respaldo público al ex DAO. También ha señalado que el equipo del ministro se ha centrado en proteger ciertos cargos políticos, mientras el director de la Policía recibía elogios incluso en el Senado por mantener al ex DAO en su puesto más allá de la edad habitual de jubilación.

"La línea indiciaria pinta muy fea y preocupa cada vez más a los policías. Parece que el Gobierno tiene interés en mantener a este ministro contra viento y marea", ha señalado, denunciando lo que considera un encubrimiento y un trato privilegiado que debilita la confianza en la institución.

‼️ Como anunciamos ayer, el martes, 24 de febrero, nos concentramos en el Ministerio del Interior para exigir la dimisión de #MarlaskaDimite. ⏰ Será a las 13:00 horas y volveremos a reclamar la salida del Gobierno del peor ministro que hemos tenido los policías en democracia.… pic.twitter.com/0QgxMHSkAU — CEP (@cep_cepolicia) February 19, 2026

En respuesta a esta situación, el sindicato ha convocado una concentración frente al Ministerio del Interior el próximo martes a las 13:00 horas para exigir la dimisión de Marlaska. "No podemos permitir que se hagan jubilaciones premium a personas sobre las que pesan indicios graves; el ministro ha cruzado todas las líneas rojas", ha concluido Gutiérrez.