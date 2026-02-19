Igualdad protagoniza un nuevo escándalo tras la brutal agresión a una mujer en Ibiza: "La pulsera antimaltrato no sonó"

Nuria González, abogada y presidenta de la asociación feminista l´Escola, ha denunciado en una entrevista en esRadio, en el programa La Noche de Cuesta, el mal funcionamiento de las pulseras antimaltrato y la falta de protección real a las mujeres víctimas de violencia, a pesar de que el Ministerio de Igualdad aseguró haber solucionado los fallos de estos dispositivos.

González ha recordado que los problemas no son nuevos y que existen testimonios directos de familias de víctimas que confirman que los sistemas de protección fallaron. "Una de las mujeres asesinadas estos últimos días, la mujer de Ibiza concretamente, sus hijos decían que la pulsera no sonó, que nadie la avisó", ha explicado. Según ha precisado, se trata de "la última víctima" y de un caso especialmente grave por tratarse de un sistema que supuestamente estaba ya corregido.

La abogada ha sido tajante al afirmar que el fallo de los dispositivos es conocido desde hace tiempo por quienes trabajan con mujeres en situación de violencia. "Nosotros, que trabajamos con muchas mujeres en situación de violencia, sabemos que las pulseras no funcionan; es una cosa habitual", ha afirmado, subrayando que la desconfianza es tal que muchas víctimas optan por encerrarse en sus propias casas. "Las mujeres acaban encerrándose en sus casas, ellas, y los agresores alrededor de sus casas, porque no se fían del sistema", ha añadido.

Fallos conocidos y negados

Durante la conversación, González ha señalado que no se trata de errores puntuales, sino de un problema estructural que las autoridades conocían. "Esto viene de muy antiguo", ha insistido, y ha recordado que existen resoluciones oficiales que advertían de los fallos. En este sentido, ha denunciado que el Ministerio de Igualdad negó públicamente una realidad que ya estaba documentada. "Múltiples problemas con los dispositivos eran más que conocidos, que se sabía en el ministerio. Vamos, que nos mintieron a la cara con el mayor descaro del planeta", ha afirmado.

La presidenta de l´Escola ha criticado con dureza la utilidad del Ministerio de Igualdad, al considerar que no cumple con la función más básica de cualquier Estado. "La más urgente —que no es nada más que la obligación de cualquier Estado de garantizar la vida de sus ciudadanas— no se está cumpliendo", ha señalado, añadiendo que "no hay ningún seguimiento de absolutamente nada".

Desconfianza de las propias víctimas

González ha puesto el foco en un aspecto que considera especialmente grave: la falta de denuncias incluso entre mujeres próximas al poder político. "Después de ver un poco con perspectiva todos los casos de acoso sexual, de agresión sexual, todas las mujeres que están cerca del poder, las mujeres que están cerca del Partido Socialista, ninguna víctima denuncia", ha asegurado.

A su juicio, esta actitud se explica porque las propias víctimas conocen las limitaciones del sistema. "Ellas mismas, que están cerca del poder, saben que el sistema, tal y como está montado, no funciona", ha afirmado, llegando a una conclusión demoledora: "Hasta la policía sabía que el sistema no iba a funcionarles y que no la iban a proteger".

La abogada ha descrito esta situación como una quiebra del Estado de derecho. "Es muy duro. Eso es un Estado de derecho como en el que estamos: que tú, como ciudadana, no tengas garantizada tu seguridad más básica", ha denunciado.

Críticas al modelo actual

González ha reclamado una reordenación profunda de las políticas públicas en esta materia y ha cuestionado directamente el papel del Ministerio de Igualdad. "Deberían tapiarlo, echarlo abajo y hacer un parking ahí donde está, porque sería mucho más útil que lo que hay ahora", ha afirmado, argumentando que el ministerio "sirve para parecer que se hacen políticas de igualdad".

En su opinión, la actual estructura solo genera desconfianza y daño al feminismo. "Este chiringo del Ministerio de Igualdad nos está haciendo muchísimo daño en nuestra lucha por nuestros derechos, por la supervivencia, por una vida libre de violencia", ha señalado, advirtiendo del efecto social que provocan estas políticas. "Tú mencionas la palabra feminismo y la asocias a este Gobierno", ha concluido, atribuyendo esa asociación a la gestión actual y a etapas anteriores.