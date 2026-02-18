Los sindicatos policiales descartan que Marlaska no conociera el caso de la violación del DAO: "No se lo cree nadie"

Josema Vallejo, vicepresidente de la asociación Una Policía para el Siglo XXI, ha cargado duramente contra la gestión del Ministerio del Interior tras la polémica en torno al director adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González. En una entrevista en esRadio, en el programa La Noche de Cuesta, Vallejo ha denunciado que la situación lejos de proteger el prestigio del cuerpo policial "lo está ensuciando todavía más".

Las declaraciones llegan después de que el propio José Ángel González asegurara públicamente que había presentado su renuncia tras conocerse la querella en su contra. "Automáticamente puse mi renuncia porque no quiero perjudicar el buen nombre de la Policía Nacional y, además, para poder defenderme en condiciones", afirmó el mando policial. González insistió además en que no fue cesado: "Fui antes de que me tuvieran que cesar ellos, nada más conocer la querella, y además lo hice por escrito".

Críticas a la falta de cese efectivo

Vallejo ha cuestionado que, pese a esas palabras, no se haya actuado con contundencia. "Lo peor es que tiene razón: es que ha dimitido él, no lo ha cesado nadie, y a estas horas sigue sin ser cesado", ha denunciado. Según ha explicado, González continúa disfrutando de privilegios propios de su cargo: "Sigue utilizando un vehículo oficial, un piso oficial y lo que quiera, porque este señor sigue siendo un comisario principal con todas las prebendas que ello tiene".

El vicepresidente de Una Policía para el Siglo XXI ha señalado que existen mecanismos legales para apartar de forma inmediata a un mando investigado. "No veo que nadie haya pasado la noche en el servicio de régimen disciplinario redactando la suspensión de funciones, aunque sea a nivel cautelar. Eso se puede hacer perfectamente", ha afirmado, recalcando que se le podría haber apartado "de absolutamente todas sus funciones de mando y de dirección en el punto operativo".

Asuntos Internos y doble vara de medir

Durante la entrevista, Vallejo ha denunciado una actuación desigual dentro del régimen disciplinario policial. "Nos asombra la rapidez con la que se actúa contra los policías en la base", ha señalado, frente a la pasividad mostrada, a su juicio, con las cúpulas. Ha recordado casos anteriores para ilustrar esa doble vara de medir: "Recordemos jefes de la UDEF con millones de euros empapelados, dos directores adjuntos operativos que se dedican a acosar y abusar de compañeras".

A su juicio, resulta inverosímil que el Servicio de Asuntos Internos desconociera lo ocurrido. "Eso no se lo cree absolutamente nadie. Es imposible de creer", ha sentenciado, añadiendo que asociaciones y periodistas conocían estos hechos "desde hace ya meses".

Responsabilidad política en Interior

Vallejo ha apuntado directamente a la cúpula del Ministerio del Interior. "Estoy convencido de que lo sabía", ha dicho al referirse al ministro Fernando Grande-Marlaska y al director general de la Policía. En su opinión, la responsabilidad no puede diluirse hacia abajo: "El director general de la Policía es el responsable y el ministro es el responsable. No puede echar culpas al que tiene por debajo".

El portavoz asociativo ha enumerado distintos escándalos recientes para subrayar la gravedad de la situación y ha lanzado una pregunta retórica: "¿Qué pasa, que no hay una forma en la que este ministro del Interior vaya a dimitir, ni por vergüenza torera? No existe eso en este país".

Mandos al servicio del poder

Vallejo ha descrito un sistema que, según él, se repite en las cúpulas policiales. "Sirven muy bien a su amo, sirven muy bien al poder, pero sirven muy mal a los ciudadanos", ha afirmado, denunciando que determinados mandos prosperan "gobierne quien gobierne" mientras persiguen a policías críticos con el discurso oficial.

También ha relatado las consecuencias de cuestionar a esos mandos. "Si cuestionas el régimen y cuestionas a los mandos que están en las cúpulas… al final te llegan los expedientes disciplinarios", ha explicado, recordando que él mismo los ha sufrido. Frente a ese modelo, ha reivindicado que "hay un 98% de profesionales que están íntegramente dedicados al servicio al ciudadano".

Preguntado por una posible regeneración en futuros nombramientos, Vallejo se ha mostrado pesimista. "No, sinceramente no lo esperamos", ha reconocido, aunque ha añadido que confían en que algún responsable sea capaz de anteponer la ley a las órdenes políticas. "Mi primera norma, mi primera directriz, es el servicio al ciudadano y al imperio de la ley", ha concluido, lamentando que "llevamos unos cuantos años en los que esto no está sucediendo".