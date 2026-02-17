La alcaldesa de Alcalá de Henares defiende la prohibición del burka en la localidad: "Estamos defendiendo la libertad"

La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, que ha aprobado este martes la prohibición del burka en edificios públicos con el apoyo de Vox, ha estado en La Noche de Cuesta de esRadio para explicar más detalles de la medida.

"Lo que pretendemos es restringir el acceso a cualquier persona que lleve el burka o el niqab. Lo que entendemos es, por un lado, por supuesto, defendemos la libertad de culto, evidentemente nosotros creemos en la libertad de culto, pero por otro lado queremos garantizar la seguridad de nuestros vecinos, la seguridad de los trabajadores municipales en dependencias municipales. Igual que una persona no puede pasar con un pasamontañas si no se puede identificar, pues no va a pasar nadie con un burka o con un niqab", ha explicado la alcaldesa del municipio madrileño.

"Y por supuesto, para la izquierda que siempre está repartiendo carné de buenas y malas feministas, pues ahora me resulta tremendamente curioso que defiendan que alguien puede entrar con un burka cuando es un instrumento de subordinación de la mujer, que es incompatible con nuestra sociedad libre y democrática, que es la que todos queremos defender. Entonces, eso es lo que hemos aprobado esta mañana en el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y eso es lo que va a entrar en vigor en nuestras dependencias municipales".

"Y los que somos católicos y los que además somos practicantes, pues podemos llevar una cruz colgada en el pecho, no pasa nada. O una virgen, o lo que nos apetezca. No nos humilla y no humilla a nadie. Y nuestras hijas pueden llevar un crucifijo o nuestros hijos, pero no me gustaría que mi hija llevara un burka. Lo siento, pero es que no es comparable".

"Y las comparaciones absurdas que tiene Patxi López, que estamos acostumbrados a que cambien de opinión, o esas declaraciones absurdas y lamentables que tiene Óscar López, por ejemplo aquí en Madrid con los fallecidos, con Javier Lambán, de verdad es que son un meme por no decir otra cosa", ha criticado Piquet.

"Esta medida por supuesto tiene el apoyo del Partido Popular y el apoyo de Vox, y el voto en contra del Partido Socialista y Más Madrid. Recordemos que el Partido Socialista ha cambiado de opinión. Hablabas de Patxi López y de las comparaciones absurdas que tiene. Pero el Partido Socialista en Cataluña antes, precisamente, quería prohibir que pudieran acceder con el burka".

"Y la gente de Más Madrid, muy en la línea de Irene Montero, de Mónica García y esas feministas de cartón, así las he denominado yo esta mañana en el Pleno. Es que su discurso del "hermana, yo sí te creo" es solamente cuando el agresor a ellas les interesa. Si el agresor es Errejón, ya no es "hermana, yo sí te creo" y no defienden a nadie. Si el agresor es el DAO, que estamos viendo que acaba de dimitir, pues tampoco nos interesa. Si el agresor es alguien del Partido Popular o de otro partido, entonces sí", ha denunciado la alcaldesa.

"De verdad es que su feminismo es absurdo. Y ahora que la izquierda esté defendiendo que las mujeres vayan con burka, que es un símbolo de sumisión absoluta, y sobre todo exigimos además que quien venga a España cumpla con nuestras leyes y con nuestras normas de convivencia, y a ellas les da igual que las mujeres islámicas se quieran integrar o no en nuestra cultura, quieran integrarse o no, quieran entrar en unas dependencias e identificarse o no", ha añadido.

"De verdad es que es un feminismo sectario, tan interesado y tan vampírico, como bien lo has denominado hace poco, simplemente para captar un colectivo de votos que ya nadie les cree, que a nadie nos representa, y sobre todo a las mujeres. La izquierda ya no nos representa, que de verdad es que todo cae como un castillo de naipes. Es que es absurdo todo", ha concluido la alcaldesa de Alcalá de Henares.