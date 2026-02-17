Menú
Entrevistas de la noche de Cuesta

Alfredo Perdiguero estalla por la presunta violación del DAO de la Policía a una agente: "Es más que agresión sexual

Carlos Cuesta entrevista al portavoz de JuntosPOLGC, Alfredo Perdiguero, por la querella contra el DAO de Policía y la inacción de Interior.

La noche de Cuesta

