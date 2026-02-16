Manuel Mostaza desvela qué hay detrás de las "disparatadas" encuestas del CIS

Manuel Mostaza, politólogo y director de Asuntos Públicos de Atrevia, ha estado en La Noche de Cuesta de esRadio para analizar las negociaciones entre el Partido Popular y Vox y la última encuesta del CIS de Tezanos que da como claro ganador al PSOE después de todos los escándalos de corrupción que cercan al Gobierno de Pedro Sánchez.

"El Partido Popular y Vox se están jugando, digamos, uno mantenerse en la primacía del espectro de la derecha y otro asaltarlo. Entonces, aunque tendrán que llegar a acuerdos y aunque tendrán que hablar entre ellos, yo, hasta que las cosas no estén firmadas, no terminaré de verlas hechas, digamos. Porque, además, el poder de los varones del PP en los territorios no es el poder que tienen en Vox, que es un partido mucho más centralizado, porque el Partido Popular es un partido con mucha más presencia territorial. Vamos a ver lo que pasa. Yo, hasta que no esté hecho, no diría que está cerrado", ha apuntado Mostaza.

Sobre qué partido debería sufrir más si hay repetición de elecciones, PP o Vox, ha señalado que "la experiencia nos dice que lo normal es que fuera Vox, porque cuando esto ha pasado, y estoy pensando en Ciudadanos en su momento, pero también en Podemos, cuando los votantes no entienden para qué ha servido su voto, se suelen retraer o vuelven a la casilla de salida. Y para muchos votantes de Vox esa casilla es el Partido Popular", ha añadido Mostaza.

"Tengo la sensación de que, si no ven utilidad y perciben que se pone en peligro, en este caso, que volviera la izquierda a Extremadura, lo normal es que Vox sea el castigado. También es verdad que es una marca que está muy fuerte actualmente", ha matizado.

Sobre la credibilidad del CIS de Tezanos, ha señalado que "es un completo disparate, y yo creo que tiene un objetivo muy claro: que dé la sensación de que Vox se puede comer al Partido Popular. Por supuesto que los datos no están así, porque, para desgracia de Moncloa y su factoría de ficción, España es un país en el que el centro-derecha está resistiendo el crecimiento por su derecha; es decir, su derecha crece, pero no es a costa del centro-derecha como ha pasado en Italia, en Francia o en Alemania", ha advertido.

"La encuesta es un completo disparate y la prueba más evidente es que un Gobierno que no tiene mayoría para gobernar ni para aprobar unos presupuestos no dudaría en disolver las cámaras y convocar elecciones si de verdad el presidente pensara que esta es la situación demoscópica actual del país. Es evidente que saben que no es verdad", ha concluido Manuel Mostaza.