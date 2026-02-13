Una víctima de ETA estalla contra los terceros grados fraudulentos a terroristas: "El Gobierno está con la banda"

Rafael Carregas, hijo de Modesto Carregas —secuestrado y asesinado por ETA en 1979—, ha denunciado la salida de prisión de antiguos dirigentes de la banda terrorista como una nueva afrenta a las víctimas. En una entrevista en esRadio, en el programa La Noche de Cuesta, Carregas ha lamentado que, décadas después, centenares de asesinatos sigan sin resolverse mientras los responsables recuperan la libertad sin aportar verdad ni colaboración.

Durante su intervención, ha recordado que su padre forma parte de los más de 300 asesinatos de ETA que permanecen sin esclarecer y ha criticado que antiguos jefes de la organización terrorista salgan de prisión asegurando no tener información. "Es una suma permanente de años y años y años de indemnidad, de inmoralidad, de falta de respeto, de falta de verdad, de justicia, de memoria, de falta de todo", ha afirmado.

Críticas al Gobierno vasco y al Gobierno de España

Carregas ha señalado directamente a las instituciones por permitir esta situación. "Es una nueva gota que colma un nuevo vaso de falta de decencia en este caso del Gobierno vasco y del Gobierno de España", ha denunciado, antes de añadir que ambos "están en comandita junto con ETA y están estableciendo una dinámica que creo que va absolutamente en contra de lo que piensa la inmensa mayoría de las personas que viven en este país".

El hijo de la víctima ha subrayado que no se está exigiendo a los etarras que colaboren para esclarecer los crímenes pendientes, pese a que, en su opinión, disponen de información clave. "El jefe de ETA no tiene conocimiento de qué es lo que ha pasado con los asesinatos que ordenaban. Ellos tienen toda la información", ha señalado, cuestionando por qué no se les exige que la entreguen.

"No se trata de derechas o izquierdas"

Durante la entrevista, Rafael Carregas ha insistido en que la situación actual no es una cuestión ideológica, sino moral. "No se trata de ser de derechas o de izquierdas", ha afirmado, para subrayar que "en términos éticos, lo que estamos viviendo para las víctimas del terrorismo y para las personas decentes es inaceptable".

En ese sentido, ha criticado duramente los acuerdos políticos con formaciones vinculadas al entorno de ETA. "Estamos gestionando con esta gente. Estamos acordando políticas progresistas con miserables, con canallas, con personas que establecen estrategias deleznables", ha asegurado.

Carregas ha defendido la necesidad de recuperar una línea ética clara en la política española y ha alertado del daño que, a su juicio, se está causando a la memoria de las víctimas. "Lo que estamos viviendo es inadmisible en términos éticos", ha concluido, reclamando verdad, justicia y respeto frente a lo que considera una política de cesiones que deja a las víctimas del terrorismo en el olvido.