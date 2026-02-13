Alfredo Perdiguero denuncia las trabas a la UDEF en el caso Plus Ultra: "Alguien debería responder penalmente"

El subinspector de policía Alfredo Perdiguero ha advertido de que la presunta trama de hidrocarburos investigada por la Guardia Civil y la Policía Nacional apunta a una red compleja "imposible de disimular" sin la implicación de numerosas personas. En una entrevista en esRadio, en el programa La Noche de Cuesta, Perdiguero ha señalado que la entrada de petróleo venezolano sancionado a través de terceros países y su posterior comercialización por debajo de precio "evidentemente no" podía llevarse a cabo sin una estructura organizada.

Según ha explicado, el hecho de que el crudo llegara "rebotado a través de República Dominicana para blanquearlo", que se tramitara una licencia "presionando desde Ábalos y Koldo a dos departamentos" y que acabara vendiéndose en gasolineras a precios anormalmente bajos demuestra que "alguien le ha interesado taparlo". En ese sentido, ha subrayado que "hay tanta gente implicada que realmente tú crees que no vas a picar a muchos más de los que hay".

Una investigación con más implicados

Perdiguero ha defendido el trabajo de los agentes que están investigando la trama, tanto en la Guardia Civil como en la Policía Nacional, y ha mostrado su confianza en que el caso avance. "Espero que entre los de verde y los de azul los saquemos adelante e imputemos a más gente de la que piensa que puede ser imputada", ha afirmado.

A su juicio, lo ocurrido demuestra que los implicados "hacían las cosas de forma tan sobremanera" porque creían que nunca iban a verse en la situación actual. "Tendrían tal prevalencia sobre la gente que pensaban que nunca iban a estar en la situación en la cual están y que, por tanto, les daba igual choquear", ha añadido.

Las sospechas sobre el rescate de Plus Ultra

El subinspector también se ha referido a las informaciones relacionadas con el rescate de Plus Ultra y la figura de Segundo Martínez, antiguo responsable de la seguridad en la Moncloa durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Perdiguero ha explicado que Martínez "tenía mucha influencia porque conocía a muchos comisarios de entonces y muchos comisarios de ahora", lo que, a su juicio, podría ayudar a entender determinadas reticencias a investigar.

No obstante, ha defendido el trabajo de los agentes de la UDEF: "Los trabajadores de la UDEF, los compañeros, están a pico y pala sacando el tema". Al mismo tiempo, ha criticado duramente que el fiscal Anticorrupción haya ordenado que los policías informen directamente al fiscal, saltándose los cauces internos. "Eso es lo que no debería permitirse y alguien debería ponerse colorado de que eso pasase", ha afirmado.

Perdiguero ha ido más allá al señalar que "alguien debería pagar y alguien debería responder penalmente de no perseguir el delito cuando tenemos obligación de ello".

La regularización de inmigrantes ilegales

Durante la entrevista, el subinspector ha alertado también de las consecuencias del decreto de regularización de inmigrantes ilegales. Tras la detención de cuatro argelinos con antecedentes que intentaban regularizarse con documentación falsa, ha asegurado que la situación "se ha convertido en un coladero".

"Esto iba a hacer efecto llamada de gente ilegal, va a hacer efecto llamada de gente aprovechada", ha señalado, añadiendo que estos casos son solo "una punta de lanza con respecto a lo que viene". Perdiguero ha denunciado el aumento de denuncias irregulares por supuestas pérdidas de pasaporte y ha advertido de que "alguien les está instando a que lo hagan así para poderlo acreditar".

En su opinión, detrás de esta práctica están las mafias. "Eso lo tenemos claro policialmente", ha afirmado, antes de lanzar una última advertencia: "¿Tú crees que queda un mes y medio para empezar la regularización y aún no hay ninguna instrucción por parte de la Secretaría de Estado de Seguridad o el Ministerio del Interior?". Según ha denunciado, nadie ha explicado "quién lo va a hacer, quién va a comprobar esos antecedentes reales" ni cómo se va a gestionar un proceso que podría afectar a "800.000, un millón o dos millones" de personas.