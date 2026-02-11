Unión de Uniones rechaza el acuerdo con Mercosur: "Somos agricultores y ganaderos de segunda en nuestra propia tierra"

Miles de agricultores y ganaderos han salido a la calle en Madrid para protestar contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, que consideran una amenaza directa para el campo español. La movilización ha contado con unos 8.000 participantes y cerca de 500 tractores, en una jornada marcada por las críticas a la Comisión Europea y al Gobierno de Pedro Sánchez.

En una entrevista en esRadio, en el programa La Noche de Cuesta, el coordinador de Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, Luis Cortés, ha defendido la protesta y ha advertido de que el sector está siendo expulsado del mercado por decisiones políticas. "Somos agricultores y ganaderos de segunda en nuestra propia tierra", ha afirmado.

Un acuerdo desigual

Cortés ha explicado que el acuerdo con Mercosur permitirá la entrada de productos procedentes de países como Brasil, Argentina, Uruguay o Paraguay que no cumplen las mismas exigencias sanitarias, medioambientales y laborales que se imponen a los productores europeos. "Llevan 25 años diciéndonos que no se podían usar insecticidas, hormonas o productos transgénicos, y ahora todo eso va a entrar a partir del año que viene", ha denunciado.

Uno de los principales problemas, según el representante del sector, es que el consumidor no podrá distinguir el origen ni las condiciones de producción de los alimentos. "El etiquetado no lo permite, y los consumidores lo van a tener en la vitrina sin saber si es carne o fruta producida aquí o fuera", ha alertado.

Costes imposibles

El impacto económico es, a su juicio, devastador. Cortés ha puesto como ejemplo el cultivo del arroz, donde los costes de producción en España son el doble que en terceros países. "Ellos pueden producir una tonelada de arroz por 300 euros; nosotros necesitamos 600 euros por las imposiciones que nos hacen", ha explicado, subrayando que competir en esas condiciones es imposible.

Además, ha criticado la contradicción de la política europea en materia de fitosanitarios. "Nos dicen que un producto es cancerígeno y lo retiran del mercado, pero cuando viene de Sudamérica deja de serlo", ha ironizado, preguntándose qué explicación se da a los consumidores tras décadas de advertencias sanitarias.

Críticas al Gobierno

Cortés también ha cuestionado el papel del Gobierno español en la tramitación del acuerdo, al que acusa de apoyar una estrategia para evitar el control de los parlamentos nacionales. "Han troceado el acuerdo para que no pase por los parlamentos nacionales. Eso es ilegal", ha asegurado, recordando que más de 300 eurodiputados han pedido que el texto sea examinado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Especialmente crítico se ha mostrado con la posición del Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Dice que va a tirar para adelante con el acuerdo con independencia de lo que diga el Tribunal de Justicia. ¿Qué presidente democrático puede decir algo así?", se ha preguntado.

El coordinador de Unión de Uniones ha concluido que el campo español no puede asumir más sacrificios mientras se beneficia a terceros países y a otros sectores económicos. "Esto nos arruina a nosotros y nadie nos da una explicación ni defiende al consumidor", ha sentenciado.