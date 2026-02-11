Serafín Giraldo advierte del peligro de la regularización masiva de inmigrantes: "Es un negocio para las mafias"

Serafín Giraldo, inspector de Policía y portavoz de la asociación H50, ha denunciado en La noche de Cuesta que el Ejecutivo ignoró los informes de los expertos de la Comisaría General de Extranjería al redactar el Real Decreto pactado con Podemos, que permite la regularización masiva de inmigrantes irregulares. Según Giraldo, los responsables del Gobierno sabían que esto podía facilitar la entrada de personas con antecedentes penales, pero decidieron actuar de todos modos.

Giraldo ha subrayado que la medida rompe el principio de igualdad ante la ley: "En principio estamos premiando a personas que han infringido la Ley de Extranjería, en detrimento de quienes llevan años tratando de regularizarse y cumpliendo con la ley", ha explicado. Además, ha alertado de que el número de beneficiarios podría superar los 500.000.

"No sabemos los antecedentes de estas personas, muchos países africanos no tienen informatizados sus registros. No sabemos quiénes son realmente", ha sentenciado Carlos Cuesta.

Riesgo de fraude y negocios para mafias

El inspector explicó que, por la falta de controles, el sistema favorece la manipulación de documentos: "Esto es un negocio que se ha abierto para las mafias. Con la elaboración de documentos falsos, cambiarán fechas, cambiarán nombres. Un contrato privado basta para conseguir la regularización". Según Giraldo, esta situación genera un "coladero" de personas con antecedentes penales que difícilmente podrán ser detectadas por las autoridades.

A pesar de las críticas, el Gobierno asegura que la sanidad no colapsará: "Habrá menos ingresos en Urgencias porque irán antes a la atención primaria", ha defendido el Ejecutivo. Giraldo ha calificado esta explicación de "surrealista", recordando que el decreto permitirá el acceso sanitario a miles de personas y costará casi 525 millones en cargas administrativass.

Giraldo ha insistido en la injusticia del decreto: "Fíjate la diferencia: personas que han cumplido con la ley quedan en las mismas condiciones que quienes no la han cumplido. Es una barbaridad lo que va a ocurrir".