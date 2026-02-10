Ruiz Escudero explota contra el ataque de Mónica García a la sanidad privada: "Es una agresión tremenda"

El senador del Partido Popular y exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha cargado contra el anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno que busca limitar la colaboración público-privada en el Sistema Nacional de Salud. Durante la entrevista concedida esta noche en La Noche de Cuesta, en esRadio, ha advertido de que la iniciativa responde a una posición "puramente ideológica" y puede causar un grave perjuicio al sistema sanitario.

"Una herida imposible de superar"

Escudero ha explicado que la norma pretende impedir cualquier fórmula futura de colaboración público-privada, lo que, a su juicio, supondría un daño estructural. "Sería una herida imposible de superar dentro de nuestro sistema sanitario", ha afirmado, insistiendo en que estos modelos son imprescindibles tanto en el ámbito asistencial como en el de infraestructuras y servicios no sanitarios.

El exconsejero ha defendido el modelo madrileño apoyándose en los datos de listas de espera, que sitúan a la Comunidad de Madrid muy por debajo de la media nacional. Cuesta ha recordado que la espera media para una intervención quirúrgica es de 49 días frente a los 118,6 de la media nacional, y Escudero ha advertido de que "no tiene ningún sentido destruir un modelo que está funcionando".

Cataluña, el contraste que el Gobierno evita

Durante la entrevista, Escudero ha señalado que el propio Ministerio de Sanidad reconoce que Cataluña es la comunidad con mayor dependencia de la gestión privada. Más del 58% de sus hospitales públicos funcionan bajo fórmulas privadas, un dato que, según ha denunciado, el Gobierno omite deliberadamente. "Todas las comunidades utilizan estos modelos, pero el caso más llamativo es el de Cataluña", ha subrayado.

El Gobierno de Sánchez ha decidido llevar la revolución a Madrid, contra todo lo que funciona y la voluntad de las urnas. Hoy le toca a la mejor sanidad de España. A ver si proponen lo mismo con la de Cataluña. pic.twitter.com/5l450oBKiZ — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) February 10, 2026

Escudero ha advertido de que la limitación de la colaboración público-privada no afectaría solo a Madrid, sino al conjunto del Sistema Nacional de Salud, en un contexto marcado por el déficit estructural y la falta de profesionales. En este sentido, ha insistido en que "lo importante es que la titularidad sea pública y que el servicio llegue cuanto antes al ciudadano".

Ceuta y Melilla, bajo gestión directa del ministerio

El senador también se ha referido a la situación sanitaria de Ceuta y Melilla, cuya gestión depende directamente del Ministerio de Sanidad. Ha denunciado la escasez de especialistas y la necesidad de derivar a pacientes oncológicos a otras comunidades. "La situación allí es insostenible", ha afirmado.

Escudero ha concluido que el anteproyecto de ley no mejora la sanidad pública y responde a un planteamiento ideológico que, a su juicio, pone en riesgo la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud