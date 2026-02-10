Daniel Portero desvela qué otros etarras como Txeroki podrían salir a la calle gracias a la política de Sánchez

La política penitenciaria del Gobierno de Pedro Sánchez ha cruzado una nueva línea roja. Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, ha denunciado en La noche de Cuesta que el exjefe de ETA, Mikel Garikoitz Azpiazu, alias Txeroki, ya disfruta de un régimen de semilibertad de lunes a viernes.

A pesar de acumular condenas que suman 377 años de prisión por su historial sanguinario con la banda terrorista ETA, ha sido beneficiado por la Consejería de Justicia del País Vasco, dirigida por el PSOE, tras solo 17 años entre rejas.

El privilegio de los jefes de la banda

Portero ha subrayado en el programa que esta medida no es aislada, sino que forma parte de una estrategia urdida entre el PSOE y Bildu. De los 104 etarras que cumplen condena en las cárceles vascas y navarras, 50 se encuentran en una situación de privilegio similar o incluso superior a la de Txeroki. Entre ellos, nombres que dirigieron el terror en España como Troitiño, Henri Parot –con 50 asesinatos a sus espaldas–, Olaia Castresana o Ainhoa Mújica.

"Es una vergüenza que el País Vasco, cuando recibe las competencias penitenciarias, actúe como Pilatos para lavarse las manos y soltarlos", ha afirmado Portero, destacando que para ejecutar este plan era necesario que una consejera socialista estuviera al frente de la cartera de Interior y Justicia.

La humillación a las víctimas

El impacto psicológico para las víctimas es devastador. El propio Daniel Portero ha relatado el riesgo real de encontrarse con los asesinos de su propio padre por las calles de Bilbao. Menciona específicamente a Harriet Iragi, quien disparó contra su progenitor y que actualmente circula por la ciudad con una pulsera telemática sin haber cumplido ni tres cuartas partes de su condena.

El caso de Txeroki es especialmente sangrante por su papel como instigador del atentado de la T4 en Barajas, que rompió la tregua en 2006. Según Portero, el terrorista fue el "hombre de paz" con el que negoció el Gobierno de Zapatero, un vínculo que, a su juicio, se mantiene hoy a través de la relación entre el PSOE y el partido de Arnaldo Otegi.

Txpote: el único que rechaza beneficios

En el desglose de la situación de los presos, Portero ha destacado la figura de Txpote. A diferencia del resto de la cúpula, Francisco Javier García Gaztelu es el único que ha rechazado acogerse al artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

A pesar de todo, el motivo no es el arrepentimiento, sino su fanatismo: "Sigue luchando contra el sistema y contra España". Mientras tanto, el resto de los jefes de ETA aprovechan la "vía socialista" para vaciar las cárceles de forma encubierta.