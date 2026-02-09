Tellado cree necesario un pacto entre PP y Vox: "Nadie entendería que no lo hiciéramos"

El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha analizado en esRadio, durante el programa La Noche de Cuesta, los resultados de las elecciones autonómicas de Aragón celebradas este domingo 8 de febrero.

Tellado ha rechazado de plano las acusaciones de la candidata socialista, Pilar Alegría, que achacó el resultado del PP a una supuesta dependencia de Vox. Según el dirigente popular, la portavoz del PSOE atraviesa "un mal día" tras firmar el peor resultado histórico de su partido en Aragón y busca "cortinas de humo" para evitar afrontar la realidad electoral. "No ha sacado ni ha empatado con el peor resultado del Partido Socialista en Aragón", ha señalado, recordando que otros dirigentes socialistas dimitieron en situaciones menos graves.

Un desplome histórico de la izquierda

Durante la entrevista, Carlos Cuesta ha repasado los datos electorales que, más allá de los movimientos internos de la derecha, reflejan un auténtico batacazo de la izquierda. El PSOE se desploma 5,3 puntos, mientras que el conjunto del bloque progresista pierde fuerza de forma generalizada. Frente a ello, Vox crece 6,6 puntos y el Partido Popular, aunque baja ligeramente en porcentaje, se mantiene como primera fuerza con una ventaja de diez puntos y ocho escaños sobre los socialistas.

Tellado ha insistido en que el titular político es claro: "El Partido Popular gana las elecciones", subrayando que Vox queda en tercera posición, aunque duplicando escaños, y que Podemos desaparece del Parlamento aragonés. "Hay una mayoría clara del centro derecha y hay un hundimiento clarísimo del Partido Socialista", ha afirmado.

Zaragoza como termómetro nacional

Uno de los elementos más destacados del análisis ha sido el comportamiento electoral de Zaragoza, tradicionalmente considerada un reflejo del voto medio nacional. En la capital aragonesa, el respaldo a la derecha supera incluso la media autonómica, alcanzando el 55,6%. Para Tellado, este dato anticipa una tendencia de fondo: "No hay duda" de que lo ocurrido en Aragón es un aviso de lo que puede suceder a nivel nacional.

El portavoz popular ha sido contundente al personalizar la derrota: "No ha perdido las elecciones Pilar Alegría, quien ha perdido estas elecciones es Pedro Sánchez". En su opinión, el resultado dibuja la que puede ser la futura alternativa de Gobierno en España.

Acuerdos con Vox

Preguntado por la gobernabilidad, Tellado ha defendido que el mensaje de las urnas obliga al entendimiento entre PP y Vox. "Nadie entendería que no lo hiciésemos", ha asegurado, apelando a la responsabilidad de ambos partidos. Ha recalcado que existen "más cosas que nos unen al Partido Popular y a Vox que cuestiones que nos separan" y ha pedido evitar "muros", en alusión directa a la estrategia de confrontación del Gobierno de Sánchez.

El dirigente popular ha reconocido que las campañas electorales endurecen los discursos, pero ha insistido en que ahora toca priorizar los puntos en común para garantizar estabilidad en Aragón, Extremadura y en cualquier territorio donde sea necesario.

Tellado también ha querido marcar distancias organizativas entre ambas formaciones. Ha recordado que el PP es un partido con casi medio siglo de historia, estructura territorial sólida y autonomía regional, frente a un Vox más centralizado. Aun así, ha defendido que existe una base suficiente para llegar a acuerdos si hay voluntad política y respeto mutuo hacia los votantes de ambas formaciones.

"No se trata de imponer, sino de buscar los puntos que tenemos en común", ha señalado, insistiendo en que al PP le unen más cosas con Vox que con el Partido Socialista.

Un referéndum contra el sanchismo

En el final de la entrevista, Tellado ha ampliado el foco a las próximas citas electorales. A su juicio, el clima político nacional convierte cualquier elección autonómica en un plebiscito sobre Pedro Sánchez. "La situación política de nuestro país es tan tóxica que todas las elecciones tienen un pozo nacional", ha afirmado, señalando directamente al presidente del Gobierno como el "elemento tóxico".

Según su balance, el marcador es claro: dos derrotas consecutivas del PSOE en Extremadura y Aragón. "Ayer en Aragón perdió Pilar Alegría, pero también perdió y sobre todo perdió Pedro Sánchez", ha concluido.