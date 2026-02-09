Lorent Saleh, expreso político en Venezuela, señala a Zapatero y al PSOE: "Que dejen de actuar contra la democracia"

El expreso político venezolano Lorent Saleh ha denunciado en La noche de Cuesta el papel que ha desempeñado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en relación con los presos políticos del régimen chavista. Saleh ha asegurado que su caso no es una excepción, sino que responde a un patrón sistemático. "Mi historia, lamentablemente, no es singular ni es especial. Demuestra un patrón de conducta en el sistema en Venezuela y de sus aliados", ha afirmado.

Saleh ha relatado que la actuación de Zapatero se enmarca en una dinámica de presión y chantaje a las familias de los detenidos. "Así como me presionó a mí y a mi familia, también lo ha hecho con todos los familiares. Hay un chantaje permanente", ha sostenido, reclamando responsabilidades políticas. "El PSOE también tiene que rendir cuentas sobre eso", ha añadido.

En este sentido, el activista venezolano ha cuestionado que dirigentes investigados por crímenes internacionales sigan contando con respaldo político internacional. "¿Cómo es posible que unos funcionarios que están investigados en la Corte Penal Internacional por crímenes graves de derechos humanos, acusaciones sobre narcotráfico, y Rodríguez Zapatero están trabajando con ellos activamente en contra de las víctimas venezolanas?", se ha preguntado.

El silencio del PSOE y los secuestros recientes

Saleh ha criticado el silencio del Partido Socialista ante la situación en Venezuela. "El PSOE se queda callado", ha afirmado, aludiendo a los últimos secuestros de opositores. "¿Cómo vuelven a secuestrar a Juan Pablo Guanipa?", ha denunciado.

Durante la entrevista, Carlos Cuesta ha recordado que Guanipa fue detenido de nuevo pocas horas después de haber sido liberado, un hecho que se le atribuye a la falta de fiabilidad del régimen. Frente a ello, Saleh ha subrayado la gravedad de la situación para ciudadanos extranjeros. "En Venezuela había más de 20 españoles en centros de tortura. Más de 20", ha asegurado.

Según ha explciado, distintas fuerzas políticas se opusieron a pedir su liberación. "Había políticos de distintas organizaciones, como Podemos, como el Bloque Nacionalista Gallego, como diputados de Sumar, y del PSOE, que se oponían a solicitar la liberación de presos políticos, a pesar de que había españoles que se les estaban vulnerando sus derechos humanos", ha afirmado.

Saleh ha sostenido que la liberación de estos ciudadanos sólo fue posible por la intervención estadounidense. "Si no es por la operación de Donald Trump, que te puede gustar o no, esa gente no estaría en libertad. Ni esos españoles hubiesen regresado a su país", ha recalcado.

Diosdado Cabello y la "lógica mafiosa" del régimen

El expreso político también se ha referido al papel de Diosdado Cabello, actual ministro del Interior de Venezuela, tras sus declaraciones justificando la nueva detención de Juan Pablo Guanipa. "Mientras que esté Diosdado Cabello, no va a haber libertad ni democracia, y se van a dejar de velar los derechos humanos", ha afirmado Saleh.

A su juicio, el comportamiento del régimen responde a una mentalidad criminal. "Conciben el Estado como si fuera una finca. No tienen ningún tipo de respeto a nada y se comportan bajo una mentalidad mafiosa", ha explicado. "Yo meto, saco, hago lo que quiera con quien sea porque puedo. Y esa es la lógica", ha añadido. En este contexto, el venezolano ha advertido de que mientras Cabello siga en el poder "no va a dejarse de cometer crímenes de lesa humanidad".

Saleh ha recordado que Diosdado Cabello está siendo investigado internacionalmente. "La Fiscalía General de Chile tiene una acusación directa contra Diosdado Cabello por el secuestro, tortura y asesinato de un opositor venezolano refugiado en Chile", ha afirmado, concluyendo que Zapatero "con quien es solidario, a quien protege y con quien trabaja es con Diosdado. Junto con Rodríguez, representan una estructura criminal".