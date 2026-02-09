El Sindicato Ferroviario mantiene la huelga y rechaza el acuerdo con Óscar Puente: "Es aire"

El presidente del Sindicato Ferroviario, Rafael Escudero, ha denunciado en esRadio, durante el programa La Noche de Cuesta, que la desconvocatoria de la huelga ferroviaria tras una sola jornada responde a un "teatrillo" impulsado por el Ministerio de Transportes con la mediación de CCOO y UGT, sin abordar los problemas estructurales de seguridad y mantenimiento que, según advierte, siguen poniendo en riesgo a trabajadores y usuarios.

La huelga ha sido desconvocada sin que el ministro Óscar Puente se haya comprometido a una inversión concreta y finalista en el mantenimiento de la red, y en un contexto especialmente delicado: mientras se anunciaba el acuerdo, descarrilaba en Irún un tren de mercancías peligrosas.

Sindicatos excluidos de la negociación

Escudero ha revelado que ni el Sindicato Ferroviario ni la CGT —los únicos que tenían convocada huelga en Adif— fueron invitados a ninguna de las seis reuniones celebradas en los últimos días. "No tuvieron la dignidad de invitarnos ni a nosotros ni a la CGT, que precisamente somos los dos únicos sindicatos que teníamos convocada huelga en Adif", ha denunciado.

A su juicio, la exclusión no es casual. "Solo molestamos como testigos incómodos", ha afirmado, sugiriendo que el objetivo real de las negociaciones era levantar la huelga sin afrontar el fondo del problema.

Uno de los ejes del acuerdo anunciado es un compromiso genérico de inversión de 1.000 millones de euros en cinco años. Para Escudero, esa cifra carece de credibilidad si no va acompañada de una planificación concreta. "Sí, es aire, absolutamente", ha sentenciado.

El dirigente sindical ha explicado que el documento firmado no detalla ni calendarios, ni tramos, ni actuaciones específicas, y que por tanto no resuelve las deficiencias que han llevado a la convocatoria de la huelga.

Infraestructuras al límite

Según Escudero, el problema central del ferrocarril español es el estado de las infraestructuras. Ha recordado que existen alrededor de 1.000 limitaciones temporales de velocidad (LTV) en la red convencional y cientos más en la alta velocidad, una situación que no se corrige creando organismos de control, como plantea el acuerdo.

"No se van a solucionar creando un organismo de control de los LTV. Lo que hay que hacer es arreglarlas", ha subrayado. En su opinión, el dinero anunciado debería destinarse directamente a reparar las vías y eliminar los defectos que obligan a imponer esas limitaciones, algo que no aparece reflejado en el pacto.