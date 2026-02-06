Un geólogo alerta del corrimiento de tierras en Grazalema: "Cualquier pequeña grieta le sirve al agua para salir"

El expresidente del Colegio Oficial de Geólogos, Manuel Regueiro, ha explicado en esRadio, durante el programa La Noche de Cuesta, las causas geológicas que han obligado a evacuar a los vecinos de Grazalema, y ha insistido en que, aunque la situación es grave por la acumulación de agua, "no es que debajo de Grazalema haya una gran caverna ni esté encima del aire, sino que es roca, roca firme".

El municipio gaditano ha tenido que desalojar a cerca de mil personas, trasladadas por la Guardia Civil y los servicios de emergencia, ante la presión del agua subterránea y la aparición de filtraciones en viviendas. Según ha detallado Regueiro, el pueblo se asienta sobre un karst, una formación calcárea con galerías internas que lleva formándose "muchos, muchos años".

Un karst saturado de agua

El geólogo ha recordado que este fenómeno no es nuevo. "Las tres grandes inundaciones que ha tenido en los 100 últimos años, en el 19, en el 64 y ahora, ese karst se ha llenado de tanta agua que no es capaz de evacuarla por sus procesos naturales de desagüe y entonces intenta salir el agua por cualquier otro sitio". Esa presión explica imágenes tan llamativas como agua brotando por enchufes y grietas en las casas.

Pese a ello, Regueiro ha subrayado un dato clave para tranquilizar a la población: "Nunca se ha caído ninguna casa en Grazalema". A su juicio, la base rocosa es compacta y estable, aunque admite que el agua, al no poder drenar con normalidad, "sale por donde puede".

El experto ha defendido que la evacuación es una medida sensata mientras continúan las precipitaciones: "Si sigue cayendo agua, seguirá saliendo el agua por todos los sitios y, por lo tanto, es bastante prudente que la gente no vuelva a sus casas todavía". Ha añadido que técnicos del Instituto Geológico están evaluando el terreno para determinar si existe algún punto concreto de riesgo antes de autorizar el regreso de los vecinos.

Desalojos también en Algeciras

La preocupación se ha extendido a otros puntos del sur. En Algeciras, el Ayuntamiento ha ordenado el desalojo inmediato de 14 viviendas en la zona de Chorrosquina tras un corrimiento de tierras que, según los técnicos, podría provocar el colapso de las edificaciones, afectando a unas 25 personas.

Regueiro ha explicado que Andalucía cuenta con numerosas áreas calcáreas, especialmente en las Béticas, donde pueden darse procesos cársticos. Sin embargo, ha precisado que no todos estos terrenos implican un peligro inmediato: "En cualquier territorio cárstico se pueden producir dolinas, es decir, hundimientos, pero no es una cosa que se produzca normalmente de hoy para mañana".

Llamamiento a la prevención

El expresidente del Colegio Oficial de Geólogos ha aprovechado para reclamar una mayor planificación urbana y respeto a los estudios de riesgo. Ha recordado que los ayuntamientos conocen el sustrato geológico de sus municipios gracias a los informes geotécnicos y ha pedido que se evite construir en zonas inundables: "Por eso nosotros siempre apoyamos que los ayuntamientos investiguen su sustrato geológico antes de autorizar construcciones y también que obedezcan a la ley y hagan estudios de riesgos geológicos".

Mientras se encadenan nuevos temporales y continúan las lluvias en la zona, Regueiro insiste en que la clave está en la prudencia y en dejar trabajar a los técnicos. Aunque no prevé un hundimiento repentino de Grazalema, advierte de que volver a las viviendas antes de tiempo, con el karst aún saturado, "no es buena idea".