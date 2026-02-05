Un experto en demoscopia confirma el descalabro del PSOE en las elecciones aragonesas

El experto en demoscopia Arcadio Mateo ha anticipado en esRadio, en el programa La Noche de Cuesta, un desplome histórico del Partido Socialista Obrero Español en las próximas autonómicas de Aragón. Según ha explicado al periodista Carlos Cuesta, "es casi seguro que el tortazo va a ser superior a Extremadura", hasta el punto de que el PSOE podría firmar "el peor resultado de toda su historia en elecciones autonómicas en Aragón".

Mateo ha detallado que las proyecciones que maneja sitúan al Partido Popular en "una banda de 28–29 escaños", con alrededor del 37–38 % de los votos, insuficiente para alcanzar la mayoría absoluta en solitario. El golpe más duro lo recibirían los socialistas, que caerían a "17–18 escaños", con posibilidad incluso de bajar a 16: "Un tortazo antológico".

El demóscopo ha recordado que en su última encuesta publicada en OK Diario el PSOE ya aparecía con 17 escaños, y ha subrayado que la tendencia "todavía va peor" en los últimos días de campaña.

Vox, gran beneficiado

Uno de los datos más relevantes del análisis de Mateo es el fuerte crecimiento de Vox, que pasaría de siete representantes a una horquilla de 13–14. "Es el gran beneficiado de estas elecciones", ha afirmado, hasta el punto de que, si el PSOE empeora ligeramente sus cifras, "Vox le puede quedar a tres o cuatro escaños".

En este escenario, el experto considera "seguro al 90–95 %" que PP y Vox sumen mayoría absoluta. "Lo casi seguro es PP y Vox: mayoría absoluta. Si se entienden, formarán algún tipo de Gobierno; y si no se entienden, pues a elecciones de cabeza", ha señalado.

Tendencia nacional

Mateo ha advertido de que lo que ocurre en Aragón no sería un caso aislado. Tras Extremadura, ve un patrón que se repetirá en otros territorios: "Quedan Castilla y León y Andalucía, que van a ser exactamente igual. Van de cabeza a cuatro de cuatro".

A su juicio, el PSOE ya no compite con el PP por el primer puesto, sino que empieza a mirar "en su cogote" para comprobar si Vox le supera en votos y escaños. "Estas tendencias autonómicas se repiten exactamente igual para unas generales, sean cuando sean", ha alertado.

Por eso, ha lanzado un mensaje directo al partido: "Debería hacérselo mirar, porque va de batacazo en batacazo, y cuanto más tarde en convocar generales, mayor va a ser el batacazo". Y ha rematado con una advertencia contundente: "Está mucho más cerca Vox de ellos que ellos del PP".